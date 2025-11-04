Σοφία Μουτίδου: «Έχω δεχτεί χρόνια bullying και δεν ξέρω γιατί καθόμουν - Μας έβριζαν στα θέατρα»

Πρεμιέρα είχε χθες η εκπομπή «Real View» που παρουσιάζουν η Σοφία Μουτίδου, η Έλενα Χριστοπούλου, η Δάφνη Καραβοκύρη και η Ελίνα Παπίλα και η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στις κακοποιητικές συμπεριφορές στον χώρο του θεάτρου, ενώ παραδέχθηκε ότι υπήρξε και η ίδια θύμα bullying, κάτι που ανεχόταν - ενώ προσπαθούσε να αντιδράσει - γιατί για εκείνη βιοποριζόταν από τη δουλειά της.

«Υπάρχει πολλή κακοποίηση στο θέατρο. Τα ονόματα των ανθρώπων που βγήκαν στη φόρα χρόνια σιγόβραζαν. Υπήρχε μια εποχή που η κακοποίηση ήταν λίγο κομπλέ. Μας έβριζαν στα θέατρα κανονικά και λέγαμε “έλα μωρέ, έτσι είναι η δουλειά”. Υπήρχε μια επιτρεπτικότητα στο να παραβιάσει κάποιος τα όριά σου και να πει και μία χοντρή κουβέντα. Στην πρόβα κάπως επιτρέπεται να φας και το βρισίδι σου. Έχω δεχτεί χρόνια bullying και δεν ξέρω γιατί καθόμουν» εξομολογήθηκε.



Και συμπλήρωσε: «Ήμουν πολύ γλωσσού, μιλούσα, είχα επιχειρήματα, ήμουν συνδικαλίστρια, αλλά τελικά καθόμουν, που σημαίνει ότι το δεχόμουν για να μην χάσω τη δουλειά μου. Το κατάλαβα μετά, ότι έπαιζε ρόλο το βιοποριστικό. Αισθανόμουν ότι αντιστεκόμουν, αλλά ταυτόχρονα δεχόμουν. Και τρίτον, ήταν μέρος της κανονικότητας».