Σοφία Μουτίδου: «Μου είπαν ότι η κόρη μου μυρίζει επειδή δεν έχει βαπτιστεί»

Ένα θέμα σχετικά με τις συμβουλές για όσους εργάζονται με άθεους που έδωσε ο γέροντας Δοσίθεος, σχολίασαν μέσα από την εκπομπή «Real View» και η Σοφία Μουτίδου αποκάλυψε μια στιχομυθία που είχε με μια κοπέλα, που την πλησίασε σε μια παράσταση που την συνάντησε και την ρώτησε αν έχει βαπτίσει το παιδί της, για να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα διόλου αναμενόμενο.

«Εγώ την κόρη μου δεν την έχω βαφτίσει. Ήμουν σε μία παράσταση και έρχεται μία κοπέλα και μου λέει: «Δεν την έχεις βαφτίσει;». Της λέω «Όχι». Μου λέει «Θα μυρίζει». Και της λέω «Μα μυρίζουν και άλλοι συνάδελφοι που έχουν βαφτιστεί» αποκάλυψε η ηθοποιός.

Η ηθοποιός είχε δηλώσει πρόσφατα, πως όταν έχασε την μητέρα της είχε προσπαθήσει να βρει παρηγοριά στην θρησκεία: «Όταν χάνεις κάποιον, πάντα βρίσκεις ένα ποσοστό ευθύνης, ένα «κάτι δεν έκανα καλά»… Έμπλεξα με τη θρησκεία. Προσευχήθηκα, φόρεσα σταυρούς, έκανα τάματα, πήγα σε μοναστήρια πάρα πολύ. Πριν την εγκαταλείψω ως απάγκιο ψυχής, την εμπιστεύτηκα πολύ».

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε μάλιστα αναφερθεί ξανά στο θέμα της θρησκείας αποκαλύπτοντας: «Δεν έχω σχέση με τη θρησκεία. Δεν έχω εξομολογηθεί ούτε κατά διάνοια. Το παιδί δεν το βάφτισα, έχει ονοματοδοσία. Οι γονείς μου ήταν θρήσκοι, αλλά εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον άνθρωπο. Δεν θέλω να αποκτήσω ποτέ σχέση με τη θρησκεία.