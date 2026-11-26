Η Σοφία Παυλίδου μίλησε για τις κακοποιητικές σχέσεις και τις γυναικοκτονίες που μαστίζουν τη σύγχρονη κοινωνία, ένα θέμα που παρουσιάζεται στην παράσταση «Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα» όπου και συμμετέχει.

«Η Λουκία είναι μια γυναίκα η οποία έρχεται από άλλη χώρα, γιατί είναι από την Αλβανία. Μου αρέσει γιατί κατά τη διάρκεια της παράστασης κάνει μια εσωτερική διαδρομή και συνειδητοποιεί ότι ζει μέσα σε μια κακοποιητική σχέση, που τη χειραγωγεί ο άντρας της. Βλέπουμε κιόλας ότι στο τέλος την απατάει, οπότε παίρνει την απόφαση να πει θα σταθώ μόνη μου στη ζωή. Αυτό είναι κάτι που με συγκινεί στη Λουκία.

Μετά από την καταγραφή τόσων γυναικοκτονιών εδώ στην Ελλάδα, περνάει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα, ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να επιλέγει το πώς θα αγαπιέται και να επιλέγει την ελευθερία του. Δυστυχώς, οι πεποιθήσεις παραμένουν οι ίδιες στους άντρες και, δυστυχώς, και οι γυναίκες πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν ότι βρίσκονται μέσα σε μια κακοποιητική σχέση. Δεν είναι ανάγκη να δεις μια γυναίκα με μαυρισμένο μάτι για να καταλάβεις ότι κακοποιείται.

Αντίστοιχα, και οι άντρες μπορεί να βρίσκονται σε μια κακοποιητική σχέση. Πολλοί άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται ότι βρίσκονται σε μια κακοποιητική σχέση. Έχουν πια τόσο υποτιμήσει τον εαυτό τους, έχουν τόσο χαμηλή αυτοπεποίθηση με τον καιρό, χειραγωγούνται τόσο πολύ, που δεν συνειδητοποιούν τι γίνεται», είπε στην εκπομπή «ΠΟΠ Μαγειρική».