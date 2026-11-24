Μια ιδιαίτερα συγκινητική οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Σοφία Παυλίδου. Η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σπάνια φωτογραφία με τους δίδυμους γιους της, Κωνσταντίνο και Δημήτρη, οι οποίοι είναι πλέον 22 ετών.

Στο στιγμιότυπο, η ηθοποιός ποζάρει χαμογελαστή στο πλευρό των δύο νεαρών, τους οποίους έχει αποκτήσει από τον γάμο της με τον παρουσιαστή Χρήστο Φερεντίνο. Η αφορμή για την οικογενειακή συνάντηση ήταν η πρώτη έξοδος του ενός από τους δύο γιους της από τη στρατιωτική μονάδα όπου υπηρετεί τη θητεία του.

Η ηθοποιός συνόδευσε τη φωτογραφία με μια ιδιαίτερα συναισθηματική λεζάντα, μέσα από την οποία περιέγραψε τη χαρά της για την επιστροφή του γιου της. «Σήμερα έχει έξοδο ο φαντάρος μας και με τον αδερφό του αναλάβαμε αποστολή παραλαβής. Μία μικρή έξοδος, μία μεγάλη χαρά. Τα αγόρια μου, όλος μου ο κόσμος», έγραψε χαρακτηριστικά.