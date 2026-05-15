Σοφία Ζαχαράκη: «Οι Πανελλαδικές άγγιξαν τα όριά τους – Πάμε σε νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο»

Σε ριζικές στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας προσανατολίζεται η κυβέρνηση, με την Υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, να δηλώνει ξεκάθαρα πως το υφιστάμενο μοντέλο των Πανελλαδικών Εξετάσεων έχει εξαντλήσει τη δυναμική του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, η Υπουργός έδωσε το στίγμα της επόμενης μέρας, προαναγγέλλοντας έναν νέο χαρακτήρα για το Λύκειο και την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου.

«Έτοιμος ο μηχανισμός για τις φετινές Πανελλαδικές»



Παρά τη συζήτηση για αλλαγές, η Σοφία Ζαχαράκη διαβεβαίωσε ότι όλα είναι έτοιμα για τις επερχόμενες εξετάσεις. «Η διαδικασία προετοιμασίας έχει ξεκινήσει μήνες πριν. Ο μηχανισμός του Υπουργείου διασφαλίζει ότι θα καλύψουμε κάθε ζητούμενο και θα προβλέψουμε το απρόσμενο, ώστε να μη δοκιμαστεί η αγωνία των παιδιών και των γονέων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το τέλος μιας εποχής και το Εθνικό Απολυτήριο



Η Υπουργός παραδέχθηκε ότι οι Πανελλαδικές είναι ένα αξιόπιστο σύστημα που άντεξε στον χρόνο, ωστόσο υπογράμμισε την ανάγκη για μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο.

Εθνικός Διάλογος: Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η επιτροπή υπό τον πρύτανη κ. Σφακιανάκη, η οποία εξετάζει τον νέο χαρακτήρα του Λυκείου. Η κ. Ζαχαράκη τάχθηκε υπέρ της κατάργησης των Πανελλαδικών, τονίζοντας ότι «το σύστημα έχει αγγίξει τα όριά του». Μάλιστα απηύθυνε κάλεσμα για πολιτική συναίνεση, ώστε το νέο Λύκειο να μην αποτελέσει πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης αλλά μια εθνική κατάκτηση.

Ποιους μαθητές αφορούν οι αλλαγές



Προκειμένου να καθησυχάσει τη μαθητική κοινότητα, η Υπουργός διευκρίνισε ότι οι όποιες αλλαγές προταθούν από την επιτροπή δεν θα αφορούν τους σημερινούς μαθητές του Λυκείου και του Γυμνασίου. Η μετάβαση στο νέο σύστημα και το Εθνικό Απολυτήριο θα γίνει σταδιακά και με πλήρη προετοιμασία, ώστε να μην υπάρξει αιφνιδιασμός.

Προτεραιότητα στην Ψυχική Υγεία



Με αφορμή πρόσφατα τραγικά γεγονότα στην Ηλιούπολη, η κ. Ζαχαράκη στάθηκε ιδιαίτερα στην ψυχική υγεία των μαθητών. Σημείωσε ότι από το 2019 ο αριθμός των ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα δημόσια σχολεία έχει τετραπλασιαστεί, τονίζοντας ότι η στήριξη των παιδιών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα και όχι μια πρόσκαιρη αντίδραση σε τραγικές συγκυρίες.

«Πρέπει να προχωρήσουμε με ευθύνη για να οικοδομήσουμε ένα Λύκειο που θα μορφώνει ουσιαστικά και δεν θα εξαντλείται σε μια στείρα εξεταστική διαδικασία», κατέληξε η Υπουργός.