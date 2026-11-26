Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους στην Ελλάδα, καθώς έξι στους δέκα εφήβους ηλικίας 15-16 ετών έχουν πιει τουλάχιστον μία φορά τον τελευταίο μήνα, ενώ το 92% δηλώνει ότι μπορεί να προμηθευτεί αλκοολούχα ποτά χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Τα νεότερα στοιχεία του ΟΟΣΑ αποτυπώνουν μια εικόνα που προκαλεί προβληματισμό τόσο για την έκταση της κατανάλωσης όσο και για την ευκολία πρόσβασης των ανηλίκων στο ποτό. Η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά, καθώς προηγούνται μόνο η Δανία και η Γερμανία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 94%, έναντι 75% που είναι ο μέσος όρος στην ΕΕ.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκθεση «Health at a Glance: Europe 2026», την οποία δημοσίευσαν στις 25 Νοεμβρίου ο ΟΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πόσοι έφηβοι πίνουν αλκοόλ στην Ευρώπη

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι σχεδόν ένας στους δύο εφήβους ηλικίας 15-16 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα το 44%, είχε καταναλώσει τουλάχιστον ένα αλκοολούχο ποτό κατά τις 30 ημέρες που προηγήθηκαν της έρευνας, το 2024.

Τα υψηλότερα ποσοστά, άνω του 60%, καταγράφηκαν στην Αυστρία, τη Γερμανία και τη Δανία. Στον αντίποδα βρίσκεται η Ισλανδία, όπου η κατανάλωση αλκοόλ από εφήβους καταγράφει τα χαμηλότερα επίπεδα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 45% των κοριτσιών ηλικίας 15-16 ετών δήλωσε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ τον τελευταίο μήνα, έναντι 43% των αγοριών. Η απόσταση μεταξύ των δύο φύλων είναι πλέον σχετικά μικρή.

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Binge drinking: Το 37% των Ελλήνων εφήβων

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για την επεισοδιακή υπερκατανάλωση αλκοόλ, γνωστή ως binge drinking. Σύμφωνα με τον ορισμό που χρησιμοποιεί η έκθεση, πρόκειται για την κατανάλωση τουλάχιστον πέντε αλκοολούχων ποτών σε μία περίσταση, μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες.

Στην Ελλάδα, το ποσοστό των εφήβων που δήλωσαν ότι είχαν εμπλακεί σε τέτοιο επεισόδιο ανέρχεται στο 37%, έναντι 32% στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το ποσοστό αυτό τοποθετεί τη χώρα μας πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύοντας μια ιδιαίτερα προβληματική διάσταση της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους: δεν έχει σημασία μόνο πόσο συχνά πίνουν οι έφηβοι, αλλά και πόσο μεγάλες ποσότητες καταναλώνουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συγκεκριμένη συμπεριφορά έχει υποχωρήσει τα τελευταία χρόνια στις περισσότερες χώρες. Ωστόσο, σχεδόν ένας στους τρεις εφήβους εξακολουθεί να αναφέρει τουλάχιστον ένα τέτοιο περιστατικό μέσα στον τελευταίο μήνα.

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Δανία (55%), τη Γερμανία (49%) και την Αυστρία (48%), ενώ τα χαμηλότερα στη Σουηδία (18%).

Τα μέτρα στην Ελλάδα και η πρόκληση της εφαρμογής τους

Η έκθεση του ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι η εύκολη πρόσβαση των ανηλίκων στο αλκοόλ παραμένει ένα από τα βασικά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ευρωπαϊκές χώρες.

Στην Ελλάδα, το 2025 θεσπίστηκε νέο πλαίσιο για την προστασία των ανηλίκων από τα προϊόντα καπνού και αλκοόλ, με αυστηρότερους περιορισμούς στην πώληση και διάθεσή τους, καθώς και ψηφιακές διαδικασίες επαλήθευσης της ηλικίας, οι οποίες εφαρμόζονται το 2026.

Ο ΟΟΣΑ υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν περιορίζεται μόνο στην απαγόρευση πώλησης αλκοόλ σε ανηλίκους. Απαιτούνται επίσης περιορισμοί στη διαθεσιμότητα και τη διαφήμιση των αλκοολούχων ποτών, αλλά και παρεμβάσεις που αφορούν την τιμή και την προβολή τους στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: OECD – European Commission, Health at a Glance: Europe 2026, 25 Νοεμβρίου 2026.