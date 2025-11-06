Σοκ με θάνατο βρέφους στην Ουαλία: Το κατασπάραξε ο οικογενειακός σκύλος επειδή φοβήθηκε από βεγγαλικά

Σοκ προκαλεί ο θάνατος ενός μωρού 9 μόλις μηνών στην Ουαλία, το οποίο δέχθηκε επίθεση από τον σκύλο της οικογένειάς του, ένα πίτμπουλ ράτσας XL Bully.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στο μικρό χωριό Rogiet, νωρίς το βράδυ της Κυριακής, όταν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δέχθηκαν κλήση για επίθεση σκύλου σε βρέφος μέσα σε ένα σπίτι. Το παιδί διαπιστώθηκε νεκρό επί τόπου.

Η αστυνομία του Γκουέντ ανέφερε ότι ο εξάχρονος σκύλος ήταν καταχωρημένος και είχε εκδοθεί πιστοποιητικό εξαίρεσης το 2024, πριν τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση της συγκεκριμένης ράτσας. Μετά το περιστατικό, ο σκύλος ναρκώθηκε, απομακρύνθηκε από το σπίτι και μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο, όπου θανατώθηκε, αναφέρει το BBC.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις της οικογένειας και των γειτόνων, το 6 ετών πίτμπουλ «πανικοβλήθηκε» από τους ήχους των βεγγαλικών που έπεσαν στο χωριό εκείνη την ώρα και επιτέθηκε στο μωρό, το οποίο ανακηρύχθηκε νεκρό επί τόπου.

Στα τέλη του 2023, η ράτσα XL Bully προστέθηκε στη λίστα των απαγορευμένων σκύλων στην Αγγλία και την Ουαλία βάσει του Νόμου περί Επικίνδυνων Σκύλων, αφού συνδέθηκε με θανατηφόρες επιθέσεις.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο σκύλος είχε καταχωρηθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων (Defra) ως XL Bully πριν τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση και είχε λάβει πιστοποιητικό εξαίρεσης νωρίτερα φέτος.