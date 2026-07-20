«Σοκ» μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ: 13χρονο αγόρι βρέθηκε νεκρό στους πανηγυρισμούς των Ισπανών

Η Ισπανία μετά από 16 χρόνια ανέβηκε ξανά στην κορυφή του κόσμου και εκατοντάδες φίλαθλοι της «Ρόχα» βγήκαν στους δρόμους ώστε να πανηγυρίσουν την μεγάλη επιτυχία της χώρας τους. Όλα αυτα «σκεπάστηκαν» από τον θάνατο ενός νεαρού, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο στην πόλη Ροντρίγκο.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, το πάνω κομμάτι ενός σιντριβανιού κατέρρευσε κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 13χρονου αγοριού και τον τραυματισμό ενός κοριτσιού.

Los festejos por el Mundial terminaron en tragedia: un muerto tras el colapso de una fuente en España https://t.co/lSKTg6AVJq — La Patilla (@la_patilla) July 20, 2026

Το τραγικό περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα, με τις Αρχές της πόλης να ειδοποιούνται για την κατάρρευση του σιντριβανιού “Γκλοριέτα ντελ Άρμπολ Γκόρντο”. Ασθενοφόρα και Πυροσβεστική έφτασαν άμεσα στο σημείο, τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο σημείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του αγοριού.