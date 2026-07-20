«Σοκ» μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ: 13χρονο αγόρι βρέθηκε νεκρό στους πανηγυρισμούς των Ισπανών
Νεαρός Ισπανός έχασε την ζωή του κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, όταν συντριβάνι κατέρρευσε στην πόλη Ροντρίγκο.
Η Ισπανία μετά από 16 χρόνια ανέβηκε ξανά στην κορυφή του κόσμου και εκατοντάδες φίλαθλοι της «Ρόχα» βγήκαν στους δρόμους ώστε να πανηγυρίσουν την μεγάλη επιτυχία της χώρας τους. Όλα αυτα «σκεπάστηκαν» από τον θάνατο ενός νεαρού, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο στην πόλη Ροντρίγκο.
Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, το πάνω κομμάτι ενός σιντριβανιού κατέρρευσε κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 13χρονου αγοριού και τον τραυματισμό ενός κοριτσιού.
Το τραγικό περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα, με τις Αρχές της πόλης να ειδοποιούνται για την κατάρρευση του σιντριβανιού “Γκλοριέτα ντελ Άρμπολ Γκόρντο”. Ασθενοφόρα και Πυροσβεστική έφτασαν άμεσα στο σημείο, τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο σημείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του αγοριού.