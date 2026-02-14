Σοκ σε χωριό της Κρήτης: Μέθυσε και σκότωσε με μαχαιριές τον ίδιο του τον αδελφό

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Μάρθας στον δήμο Βιάννου, στο Ηράκλειο, μετά από αδελφοκτονία που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (14/2).

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το cretalive.gr, ένας 63χρονος, ο οποίος φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, καυγάδισε με τον 67χρονο αδελφό του και τον τραυμάτισε με μαχαίρι στην καρωτίδα και στην κοιλιά.

Το θύμα και ο δράστης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης διέμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα καθώς ο 67χρονος για χρόνια κάτοικος Ηρακλείου, τους τελευταίους μήνες αποφάσισε για προσωπικούς του λόγους να επιστρέψει στο πατρικό του και τελικά η μοίρα του ήταν να «φύγει» από το χέρι του αδερφού του.

Στον τόπο της τραγωδίας από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν αστυνομικοί του Α.Τ. Βιάννου, ενώ καθ' οδόν βρίσκεται και κλιμάκιο της Ασφάλειας Ηράκλειου. Να σημειωθεί ότι ο 63χρονος αδελφοκτόνος έχει συλληφθεί. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι σε κατάσταση πλήρους μέθης και δεν έχει αντιληφθεί την τραγική τροπή των γεγονότων και ότι έχει σκοτώσει τον ίδιο του τον αδερφό.

Από μαρτυρίες ανθρώπων της περιοχής πάντως, ο δράστης λόγω και του προβλήματος που είχε με το αλκοόλ, περιγράφεται ότι κατά καιρούς δημιουργούσε προβλήματα και προστριβές.