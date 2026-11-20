Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (20/11) σε ειδικό σχολείο στον Άγιο Δημήτριο, προκαλώντας αναστάτωση στη σχολική κοινότητα, όταν ένας 44χρονος βοηθός εκπαιδευτικού, εισήλθε σε αίθουσα την ώρα του μαθήματος, κατέβασε το παντελόνι του και στη συνέχεια φίλησε την εκπαιδευτικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο 1ο Ειδικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου, με τον 44χρονο να συλλαμβάνεται έπειτα από την καταγγελία σε βάρος του. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν, μεταξύ άλλων, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη κατακράτηση.

Η υπόθεση προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενώ έχουν ήδη δρομολογηθεί τόσο οι προβλεπόμενες δικαστικές όσο και οι διοικητικές διαδικασίες για τη διερεύνηση όλων των πτυχών της.

Μετά την καταγγελία, υπήρξε άμεση παρέμβαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής. Καθώς ο διευθυντής της σχολικής μονάδας απουσίαζε με κανονική άδεια, η υποδιευθύντρια του σχολείου μετέβη στην Αστυνομία και κατέθεσε για το συμβάν.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή να υποβληθεί από την ίδια αναφορά στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να εξεταστούν διεξοδικά όλες οι παράμετροι της υπόθεσης και να αξιολογηθεί η ενδεχόμενη τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης εξετάζονται, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, της παράνομης κατακράτησης και της βίας.

Ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές και εκπαιδευτικούς

Την ίδια στιγμή, έχουν ενεργοποιηθεί οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί παιδαγωγικής και ψυχολογικής υποστήριξης, με στόχο την προστασία των μαθητών και την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας στη σχολική κοινότητα.

Η σχολική μονάδα ενημέρωσε άμεσα τον αρμόδιο Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής, ο οποίος μετέβη στο σχολείο, ενώ πραγματοποιήθηκε και συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τη διαχείριση της κατάστασης.

Από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου προβλέπεται να ξεκινήσει παρέμβαση του αρμόδιου Συμβούλου Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, καθώς και ψυχολόγων, με επίκεντρο την ουσιαστική υποστήριξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών και συνολικά της σχολικής κοινότητας.

Από την πλευρά του, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής αναμένεται να προχωρήσει σε όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διοικητικές και πειθαρχικές ενέργειες σε βάρος του εμπλεκόμενου μέλους του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Βασική προτεραιότητα, όπως επισημαίνεται, είναι η διασφάλιση της προστασίας των μαθητών και η απρόσκοπτη, ασφαλής λειτουργία της σχολικής μονάδας, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της δικαστικής και διοικητικής διερεύνησης.