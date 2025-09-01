Σοκ στα Χανιά: Έσυρε την σύντροφό του από τα μαλλιά σε χωράφι και πήγε να την πατήσει με αυτοκίνητο

Έναν εφιάλτη έζησε μία 23χρονη κοπέλα στα χέρια του 21χρονου συντρόφου της στα Χανιά, τα ξημερώματα της Κυριακής (31/8).

Ο νεαρός άνδρας, μετά από καβγά με τη σύντροφό του, φέρεται να την άρπαξε από τα μαλλιά, να την έσυρε σε χωράφι και εκεί προσπάθησε να την πνίξει με τα χέρια του. Όταν εκείνη κατάφερε να ξεφύγει, προσπάθησε να την πατήσει με το αυτοκίνητο του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, το ζευγάρι είχε έντονο καβγά και ο 21χρονος πέταξε την κοπέλα έξω από το σπίτι μέσα στη νύχτα. Στη συνέχεια την άρπαξε από τα μαλλιά και την έσυρε σε κοντινό χωράφι, όπου την έριξε στο έδαφος. Μετά φέρεται να τύλιξε τα χέρια του στον λαιμό της σε έξαλλη κατάσταση προσπαθώντας να την πνίξει, όπως κατήγγειλε η ίδια στους αστυνομικούς.

Η νεαρή γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του και τρέχοντας προσπάθησε να επιστρέψει στο σπίτι για να προφυλαχθεί από τη μανία του. Ο 21χρονος, όμως, μπήκε στο αυτοκίνητό του και ανέπτυξε ταχύτητα προσπαθώντας να τη χτυπήσει. Λίγο νωρίτερα είχε αρπάξει την τσάντα της και τα προσωπικά της αντικείμενα, όπως τραπεζικές κάρτες και έγγραφα.

Η 23χρονη μπόρεσε να καταγγείλει όλα όσα συνέβησαν στην ΕΛΑΣ και λίγο αργότερα ο 21χρονος συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Όπως διαπιστώθηκε, ο νεαρός είχε πριν από μερικούς μήνες άλλο βίαιο επεισόδιο σε βάρος της 23χρονης και είχε και τότε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία.