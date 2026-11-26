Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 24χρονου Βούλγαρου στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το περασμένο Σάββατο, 21 Νοεμβρίου. Ο 50χρονος Έλληνας φίλος και εργοδότης του ομολόγησε, σε μια σοκαριστική παραδοχή του εγκλήματος στους αστυνομικούς και μάλιστα υπέδειξε το σημείο ταφής του θύματος.

Οι αρχές ήδη έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία εκταφής, ενώ τόσο ο 50χρονος δράστης όσο και ένας 23χρονος συνεργός του, ο οποίος φέρεται να βοήθησε στη μεταφορά του πτώματος έχουν συλληφθεί. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο 50χρονος κατά την ομολογία του στους αστυνομικούς, οι δύο άνδρες διατηρούσαν πολύ στενή προσωπική σχέση. Όπως υποστήριξε ο δράστης, αφορμή για το έγκλημα στάθηκε το γεγονός ότι ο 24χρονος τού ζητούσε διαρκώς χρήματα. Η δολοφονία διαπράχθηκε σε μαντρί της περιοχής, όπου ο 50χρονος πυροβόλησε θανάσιμα τον νεαρό με καραμπίνα -το όπλο δηλαδή που οι αστυνομικοί αναζητούσαν χωρίς αποτέλεσμα κατά την αρχική κατ’ οίκον έρευνα-.

Μετά τη δολοφονία, ο δράστης επιχείρησε να εξαφανίσει τα ίχνη του. Μετέφερε τη σορό του 24χρονου σε απομονωμένη αγροτική περιοχή χρησιμοποιώντας το ίδιο το όχημα του θύματος και προχώρησε στην ταφή της. Στη συνέχεια, οδήγησε το φορτηγάκι του 24χρονου και το εγκατέλειψε σταθμευμένο στο σημείο του Κάτω Νευροκοπίου, όπου και εντοπίστηκε τελικά από τις αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση ξεκίνησε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, όταν ο 24χρονος Βούλγαρος, ο οποίος ερχόταν συχνά στην Ελλάδα για περιστασιακές εργασίες, πέρασε τα σύνορα με προορισμό το Κάτω Νευροκόπι προκειμένου να συναντήσει τον 50χρονο. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, το σήμα του κινητού του τηλεφώνου χάθηκε οριστικά. Μετά τη δήλωση εξαφάνισης ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις στην περιοχή οι αστυνομικοί εντόπισαν το φορτηγάκι του αγνοούμενου σταθμευμένο στο Νευροκόπι, στοιχείο που έστρεψε τις έρευνες στο περιβάλλον με το οποίο συναναστρεφόταν.

Οι διωκτικές αρχές κατέληξαν στον 50χρονο εργοδότη και φίλο του θύματος, καθώς και σε έναν 23χρονο. Κατά την έρευνα στο σπίτι του 50χρονου διαπιστώθηκε πως έλειπε η καραμπίνα του και σήμερα το πρωί, υπό το βάρος των στοιχείων, ο δράστης ομολόγησε τον φόνο στο μαντρί, αποκάλυψε το κίνητρο, παραδέχτηκε τη μεταφορά και ταφή της σορού με το όχημα του θύματος και οδήγησε τους αστυνομικούς στο σημείο της εκταφής.