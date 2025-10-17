Σοκ στη Κύπρο: Εκτέλεσαν τον πρόεδρο της Καρμιώτισσας μέσα στο αυτοκίνητό του

Η Κύπρος συγκλονίζεται από τη στυγερή δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, γνωστού επιχειρηματία και προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας Καρμιώτισσα Πολεμιδιών. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 9 το πρωί της Παρασκευής (17/10), στην περιφερειακή οδό Λεμεσού.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Δημοσθένους επέβαινε στο όχημά του, όταν δέχθηκε επίθεση από άτομο που φέρεται να κινείτο με μοτοσικλέτα. Οι δράστες άνοιξαν πυρ εξ επαφής, αφήνοντας τον άτυχο άνδρα νεκρό επί τόπου.



Μαζί του στο αυτοκίνητο βρισκόταν και στενό συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο φέρεται να μην τραυματίστηκε. Η Αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών.



Ο δρόμος από τον κυκλικό κόμβο Αγίας Φυλάξεως έως τον κόμβο Τροόδους παραμένει κλειστός, καθώς οι αρχές ερευνούν εξονυχιστικά το σημείο της δολοφονίας που έχει προκαλέσει σοκ στην κυπριακή κοινωνία και τον χώρο του ποδοσφαίρου.

Δείτε βίντεο από το σημείο της δολοφονίας: