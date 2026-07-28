Σοκ στη Λαμία: 17χρονος κατέρρευσε ξαφνικά μπροστά σε φίλους του και πέθανε - Έρευνες για τα αίτια

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στη Λαμία ο αιφνίδιος θάνατος ενός 17χρονου μαθητή, ο οποίος κατέρρευσε ενώ βρισκόταν με φίλους του στην πλατεία του οικισμού όπου κατοικούσε, στη βόρεια πλευρά της πόλης.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (27/7). Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, η παρέα των νεαρών βρισκόταν στην πλατεία, όταν ο 17χρονος έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του, προκαλώντας πανικό στους φίλους του.

Ένας από τους συνομηλίκους του έτρεξε αμέσως στο σπίτι της οικογένειάς του για να ειδοποιήσει τους γονείς του. Αν και εκείνοι απουσίαζαν, συγγενικά του πρόσωπα έφτασαν γρήγορα στο σημείο, ξεκινώντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ παράλληλα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης για περίπου 25 λεπτά και μετέφεραν τον 17χρονο στο Νοσοκομείο Λαμίας. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, οι οποίοι διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Για την εξακρίβωση των ακριβών αιτίων του θανάτου έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για την αιτία της ξαφνικής απώλειας του 17χρονου.