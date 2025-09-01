Σοκ στην Αμαλιάδα: 61χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος σε μπαλκόνι - Φιλοξενούταν σε φιλικό σπίτι

Τραγικό τέλος στη ζωή του έδωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας ένας 61χρονος στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας Δουνεΐκων.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ilialive, ο άνδρας εντοπίστηκε απαγχονισμένος στο μπαλκόνι σπιτιού οικογενειακών φίλων που τον φιλοξενούσαν τις τελευταίες ημέρες.

Ήταν περίπου δύο τα ξημερώματα όταν βρέθηκε και ειδοποιήθηκαν άμεσα οι Αρχές. Ο 61χρονος ήταν μόνιμος κάτοικος Αθηνών, ωστόσο διατηρούσε στενούς δεσμούς με την περιοχή.