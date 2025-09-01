Breaking news icon BREAKING
Σοκ στην Αμαλιάδα: 61χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος σε μπαλκόνι - Φιλοξενούταν σε φιλικό σπίτι

Ο 61χρονος ήταν μόνιμος κάτοικος Αθηνών, ωστόσο διατηρούσε στενούς δεσμούς με την περιοχή.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Τραγικό τέλος στη ζωή του έδωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας ένας 61χρονος στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας Δουνεΐκων.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ilialive, ο άνδρας εντοπίστηκε απαγχονισμένος στο μπαλκόνι σπιτιού οικογενειακών φίλων που τον φιλοξενούσαν τις τελευταίες ημέρες.

Ήταν περίπου δύο τα ξημερώματα όταν βρέθηκε και ειδοποιήθηκαν άμεσα οι Αρχές. Ο 61χρονος ήταν μόνιμος κάτοικος Αθηνών, ωστόσο διατηρούσε στενούς δεσμούς με την περιοχή.

