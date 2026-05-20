Σοκ στην Αριζόνα: Άφησε το 17 μηνών παιδί της να πεθάνει και το κράτησε για εβδομάδες σε καταψύκτη

Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ υπόθεση στην πολιτεία της Αριζόνα, όπου μια 31χρονη μητέρα κατηγορείται ότι σκότωσε το 17 μηνών παιδί της και στη συνέχεια έκρυψε τη σορό του μέσα σε καταψύκτη ξενοδοχείου για εβδομάδες.

Η Οχρά Μανακάγια συνελήφθη το πρωί της Κυριακής, αφού κάλεσε την αστυνομία από το ξενοδοχείο La Quinta Inn & Suites στο Φλάγκσταφ, αναφέροντας ότι το παιδί της ήταν νεκρό. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, φέρεται να είπε στους τηλεφωνητές «το σκότωσα», πριν διακόψει απότομα την κλήση.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν το άψυχο σώμα του βρέφους τυλιγμένο σε κουβέρτα, καλυμμένο με πλαστικό και τοποθετημένο μέσα σε διαφανές κουτί, στο ψυγείο του δωματίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι η σορός βρισκόταν εκεί περίπου δύο εβδομάδες.

Στο ίδιο δωμάτιο βρίσκονταν και τα δύο άλλα ανήλικα παιδιά της, ηλικίας 9 και 7 ετών, τα οποία δεν έφεραν τραύματα, αναφέρει η New York Post.

Το χρονικό

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η 31χρονη φέρεται να υποστήριξε ότι στις 29 Απριλίου έχασε την υπομονή της επειδή το παιδί έκλαιγε και το έβαλε στο κρεβατάκι του. Αργότερα, όπως ισχυρίστηκε, το βρέφος δεν αντιδρούσε φυσιολογικά, εμφάνισε εμετούς, πυρετό και σημάδια εξασθένησης, ενώ η ίδια δεν αναζήτησε ιατρική βοήθεια.

Όταν διαπίστωσε ότι το παιδί δεν ανταποκρινόταν, φέρεται να το τύλιξε και να το τοποθέτησε στον καταψύκτη, όπου και παρέμεινε μέχρι τον εντοπισμό του από τις αρχές.

Η κατηγορούμενη, η οποία σύμφωνα με τις αρχές έχει προηγούμενες καταδίκες για βαριά σωματική βλάβη και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι «τα έκανε θάλασσα» και ότι το παιδί «δεν άξιζε να πεθάνει».

Η αιτία θανάτου του βρέφους δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ενώ η 31χρονη αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, κακοποίηση ανηλίκου και απόκρυψη σορού. Παραμένει κρατούμενη με εγγύηση 1 εκατ. δολαρίων στις φυλακές της κομητείας Κοκόνινο.