Σοκ στην Ιαπωνία: Τσαντίστηκε με τη συγκάτοικο και της έραψε τα χείλη μετά από... διαφωνία

Μια υπόθεση που προκαλεί σοκ ερευνά η ιαπωνική αστυνομία, μετά τη σύλληψη μιας 49χρονης γυναίκας η οποία κατηγορείται ότι επιτέθηκε στη συγκατοίκου της και φέρεται να της έραψε τα χείλη με βελόνα και κλωστή.



Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Κόγκα, κοντά στο Τόκιο, όταν η 42χρονη γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από το σπίτι όπου διέμενε και να καταφύγει σε γειτονικό κατάστημα, κρατώντας ένα χαρτί με μια απελπισμένη έκκληση: «Βοήθεια».

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«Εξοργίστηκε και μου έραψε τα χείλη»



Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK, το θύμα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι η συγκατοικός της εξοργίστηκε ύστερα από μια διαφωνία και προχώρησε στην επίθεση.



Η αστυνομία της περιφέρειας Ιμπαράκι συνέλαβε τη Μασάι Σακουράι με την υποψία της επίθεσης, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για να αποσαφηνιστούν όλες οι συνθήκες του περιστατικού.

Οι Αρχές ψάχνουν τι συνέβαινε πίσω από την πόρτα του σπιτιού



Σύμφωνα με τις Αρχές, η 49χρονη συγκατοικούσε με το θύμα την περίοδο που σημειώθηκε το περιστατικό, στις 29 Ιουνίου. Οι αστυνομικοί εξετάζουν παράλληλα πληροφορίες ότι στο ίδιο σπίτι ενδέχεται να διέμενε και τρίτο άτομο.



Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία για το κίνητρο της επίθεσης και τη σχέση μεταξύ των δύο γυναικών.