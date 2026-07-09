Σοκ στην Ιαπωνία: Τσαντίστηκε με τη συγκάτοικο και της έραψε τα χείλη μετά από... διαφωνία
Διέφυγε με ένα χαρτί που έγραφε «Βοήθεια» – Συνελήφθη η 49χρονη ύποπτη.
Μια υπόθεση που προκαλεί σοκ ερευνά η ιαπωνική αστυνομία, μετά τη σύλληψη μιας 49χρονης γυναίκας η οποία κατηγορείται ότι επιτέθηκε στη συγκατοίκου της και φέρεται να της έραψε τα χείλη με βελόνα και κλωστή.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Κόγκα, κοντά στο Τόκιο, όταν η 42χρονη γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από το σπίτι όπου διέμενε και να καταφύγει σε γειτονικό κατάστημα, κρατώντας ένα χαρτί με μια απελπισμένη έκκληση: «Βοήθεια».
«Εξοργίστηκε και μου έραψε τα χείλη»
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK, το θύμα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι η συγκατοικός της εξοργίστηκε ύστερα από μια διαφωνία και προχώρησε στην επίθεση.
Η αστυνομία της περιφέρειας Ιμπαράκι συνέλαβε τη Μασάι Σακουράι με την υποψία της επίθεσης, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για να αποσαφηνιστούν όλες οι συνθήκες του περιστατικού.
Οι Αρχές ψάχνουν τι συνέβαινε πίσω από την πόρτα του σπιτιού
Σύμφωνα με τις Αρχές, η 49χρονη συγκατοικούσε με το θύμα την περίοδο που σημειώθηκε το περιστατικό, στις 29 Ιουνίου. Οι αστυνομικοί εξετάζουν παράλληλα πληροφορίες ότι στο ίδιο σπίτι ενδέχεται να διέμενε και τρίτο άτομο.
Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία για το κίνητρο της επίθεσης και τη σχέση μεταξύ των δύο γυναικών.