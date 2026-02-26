Ινδονησία: Παιδί κατηγορεί τη μητριά του λίγο πριν πεθάνει - Τον έβαλε να πιει βρασμένο νερό

Σοκ προκαλεί η υπόθεση ενός 12χρονου στην επαρχία Σουκαμπούμι, στην Ινδονησία, ο οποίος μεταφέρθηκε στις 19 Φεβρουαρίου εσπευσμένα σε νοσοκομείο με εκτεταμένα εγκαύματα από βραστό νερό και λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί βίντεο που καταγράφει τη στιγμή όπου ένας άνδρας ρωτά το παιδί ποιος ευθύνεται για τα τραύματά του. Ο ανήλικος, εξαντλημένος, σηκώνει με δυσκολία το χέρι του και δείχνει προς τη μητριά του. Η γυναίκα αντιδρά έντονα, αλλά εμποδίζεται να πλησιάσει, ώστε το παιδί να ολοκληρώσει την κατάθεσή του.

Σε δεύτερο βίντεο από το νοσοκομειακό κρεβάτι, ο 12χρονος, με βαριά εγκαύματα, ψιθυρίζει τη λέξη «μαμά» όταν ερωτάται ποιος τον κακοποίησε. Σύμφωνα με τα ινδονησιακά μέσα, το παιδί φέρει επίσης τραύματα που δείχνουν επαναλαμβανόμενη σωματική κακοποίηση.

In Indonesia, a 12‑year‑old boy has died after being repeatedly abused and forced to drink boiling water by his stepmother.

Before he passed away, the child managed to record his own testimony. pic.twitter.com/lsjdeU6h8p — China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) February 22, 2026

Ο πατέρας μιλά για προηγούμενα περιστατικά

Ο πατέρας του παιδιού, Άνουαρ Σατίμπι, 38 ετών, δήλωσε ότι το παιδί είχε στο παρελθόν πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τη σύζυγό του μέσα στο 2025. Παρότι είχε καταθέσει μήνυση, η υπόθεση οδηγήθηκε σε διαμεσολάβηση, με συγγνώμη της γυναίκας και δέσμευσή της να αλλάξει συμπεριφορά. Το παιδί δέχονταν συστηματικό ξυλοδαρμό, κυρίως όταν συγκρουόταν με τα θετά αγόρια της μητριάς του.

Το βράδυ πριν τον θάνατο, ο πατέρας βρισκόταν στη δουλειά όταν ενημερώθηκε τηλεφωνικά ότι το παιδί είχε υψηλό πυρετό. Όταν επέστρεψε, το βρήκε καλυμμένο με φουσκάλες και εγκαύματα. Η μητριά φέρεται να ισχυρίστηκε ότι οι φουσκάλες οφείλονταν στον πυρετό.

Έρευνα των Αρχών

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα εγκαύματα δεν συνάδουν με φυσικά αίτια, αλλά παραπέμπουν σε κακοποίηση. Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Δίωξης Εγκλήματος της Αστυνομίας του Σουκαμπούμι, Χαρτόνο, επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση διερευνάται και οι αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου.