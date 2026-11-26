Μία ακόμα υπόθεση γυναικοκτονίας συγκλονίζει την Ιταλία και συγκεκριμένα την Πιστόια, όπου το πρωί της Πέμπτης (26/11) ένας 25χρονος φέρεται να σκότωσε την 23χρονη πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε πέφτοντας από γέφυρα αφού πρώτα είχε αυτοπυρποληθεί.

«Η κοπέλα μου πέθανε, τώρα θα αυτοκτονήσω κι εγώ»

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του corrierefiorentino.corriere.it, λίγο μετά τη δολοφονία της γυναίκας ο άνδρας φέρεται να οδήγησε περίπου 70 χιλιόμετρα μέχρι την υπερυψωμένη γέφυρα του Μπαρμπερίνο ντι Μουτζέλο, στην Φλωρεντία, και τηλεφώνησε στο κέντρο έκτακτης ανάγκης 112 λέγοντας πως: «Η κοπέλα μου πέθανε, τώρα θα αυτοκτονήσω κι εγώ». Όταν έκλεισε το τηλέφωνο έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητο, βγήκε από το όχημα και έκανε βουτιά στο κενό.

Οι άλλοι οδηγοί ειδοποίησαν τότε την τροχαία, η οποία έσπευσε στο σημείο. Λίγο αργότερα η σορός του άνδρα εντοπίστηκε κάτω από τη γέφυρα. Εξαιτίας του περιστατικού, το τμήμα του αυτοκινητόδρομου μεταξύ της διασταύρωσης με την A1 Direttissima και του Aglio, προς τη Μπολόνια, έκλεισε.

Οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνες στο σπίτι της γυναίκας στην οδό «Via Roma» στο Πόντε Μπουτζιανέζε προκειμένου να γίνει κατανοητό πως έγινε η δολοφονία της 23χρονης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα φαίνεται να χτυπήθηκε στο κεφάλι με ένα αντικείμενο, το οποίο αναζητείται. Το ζευγάρι φέρεται να ζούσε μαζί εδώ και μερικά χρόνια.

Σημειώνεται ότι η σημερινή γυναικοκτονία σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Βίας κατά των Γυναικών.