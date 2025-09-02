Σοκ στην Ιταλία: Πατέρας ξυλοκόπησε 13χρονο τερματοφύλακα σε παιδικό αγώνα και του έσπασε το πόδι

Ένα απίστευτο περιστατικό βίας σημάδεψε αγώνα Κ14 στην Ιταλία την Κυριακή (31/08). Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα στην Καρμανιόλα και τη Βολπιάνο Πιανέσε, που έληξε 1-0, οι πανηγυρισμοί ενός παίκτη της γηπεδούχου ομάδας προκάλεσαν ένταση με τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Η λεκτική διαμάχη μεταξύ των δύο παιδιών μετατράπηκε γρήγορα σε σωματική σύγκρουση, με τους προπονητές και τους διαιτητές να προσπαθούν μάταια να επιβάλουν την τάξη.



Η κατάσταση ξέφυγε εντελώς όταν ο πατέρας του παίκτη της Καρμανιόλα εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο. Σε μια αδιανόητη κίνηση, επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές στον 13χρονο τερματοφύλακα της Βολπιάνο Πιανέσε, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα στον αστράγαλο καθώς και κακώσεις στο πρόσωπο.



Ο προπονητής της Βολπιάνο, Αντρέα Μιρασόλα, καταδίκασε αμέσως το γεγονός και ζήτησε την παρέμβαση των αρχών. Η αστυνομία, σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, ταυτοποίησε τον δράστη και έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την τιμωρία του.

Un ragazzino di 13 anni, portiere del Volpiano Pianese, è stato aggredito e picchiato ieri pomeriggio,da un genitore della squadra avversaria ed è finito in ospedale.Malleolo rotto. E’accaduto a Collegno. Al⁰termine della gara,si è acceso un parapiglia tra i giovani calciatori. pic.twitter.com/rgwDJezx9O — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) September 1, 2025





Από την πλευρά της Καρμανιόλα, ο πρόεδρος του συλλόγου Αλέσιο Ρούσο εξέφρασε την οργή και τη θλίψη του για το συμβάν. Με δηλώσεις του τόνισε πως ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν αντιπροσωπεύει τις αξίες της ομάδας, υποσχόμενος την επιβολή αυστηρών κυρώσεων. Μάλιστα, χαρακτήρισε τον δράστη «ανεπιθύμητο» και υπογράμμισε ότι τέτοια συμπεριφορά αξίζει ισόβιο αποκλεισμό από τους αθλητικούς χώρους.



Το περιστατικό αυτό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην ιταλική κοινωνία, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της βίας στα γήπεδα ακόμα και σε επίπεδο παιδικών πρωταθλημάτων.