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Σοκ στην Καλλιθέα με ηλικιωμένο επιδειξία που παρενόχλησε μια 18χρονη και ένα κοριτσάκι μόλις 6 ετών

Ο 73χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

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Συνελήφθη τα ξημερώματα ένας 73χρονος στην Καλλιθέα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, καθώς νωρίτερα τα μεσάνυχτα είχε επιδείξει τα γεννητικά του όργανα σε βάρος μίας 18χρονης, ενώ στην ίδια πράξη προέβη και σε βάρος μίας 6χρονης λίγο νωρίτερα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ηλικιωμένος δράστης είχε προβεί στην ίδια ενέργεια σε βάρος της ανήλικης και τον περασμένο Απρίλιο.

Ο 73χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που τον οδήγησα στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής και σχηματίστηκε σχετική δικογραφία σε βάρος του.

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Ελλάδα Καλλιθέα Ηλικιωμένοι Σεξουαλική Παρενόχληση Σεξουαλική Κακοποίηση Ανηλίκων

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