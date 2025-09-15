Σοκ στην Κάρυστο: 60χρονος ξυλοκόπησε και επιτέθηκε με μαχαίρι στη 49χρονη σύζυγό του

Μια ακόμη σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας αποκαλύφθηκε στην Κάρυστο στην Εύβοια, με θύμα μια 49χρονη γυναίκα η οποία δέχτηκε επίθεση από τον σύζυγό της. Ο άνδρας φέρεται να τη χτύπησε άγρια και να της προκάλεσε τραύματα στο πρόσωπο με τη χρήση μαχαιριών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου σε οικισμό της περιοχής. Η γυναίκα κάλεσε έντρομη την Άμεση Δράση καταγγέλλοντας ότι ο 60χρονος σύζυγός της την ξυλοκόπησε. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του ζευγαριού, τη βρήκαν αιμόφυρτη και σε κατάσταση σοκ.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, το θύμα τους είπε, ότι μετά από διαπληκτισμό που είχε με τον 60χρονο σύζυγό της, αυτός την χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο και στο σώμα, την τράβηξε με δύναμη και τις έσκισε την μπλούζα, και στο αποκορύφωμα που καυγά, με δύο μαχαίρια που πήρε από την κουζίνα την τραυμάτισε στο πρόσωπο, προκαλώντας της εκδορές. Η 49χρονη μεταφέρθηκε από τους αστυνομικούς στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου και τις προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αρνήθηκε να μεταφερθεί σε δομή φιλοξενίας, ενώ δέχτηκε να εγκατασταθεί στο κινητό της τηλέφωνο η εφαρμογή panic button. Ο σύζυγός της, μετά το επεισόδιο επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε. Αναζητείται πλέον στα όρια του αυτοφώρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη και περί όπλων.