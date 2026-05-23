Σοκ στην Κίνα: Τουλάχιστον 90 οι νεκροί από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο

Στους 90 ανέρχεται μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών από έκρηξη αερίου σε ανθρακωρυχείο στη βορειοανατολική Κίνα, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.



Συνολικά, 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ορυχείο, στη Λιουσενγιού, όταν συνέβη το δυστύχημα το βράδυ της Παρασκευής 22 Μαΐου (τοπική ώρα), διευκρίνισε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).



Σύμφωνα με το CCTV, συνεχίζει να αγνοείται η τύχη εννέα ανθρώπων.



Ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, έδωσε εντολή να κινητοποιηθούν «όλα τα μέσα» για τη φροντίδα των τραυματιών και ζήτησε να διενεργηθεί έρευνα σε βάθος για το δυστύχημα.



Το ορυχείο βρίσκεται περίπου 500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου, στην επαρχία Σανσί, επίκεντρο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων άνθρακα στην Κίνα.



Η εργασιακή ασφάλεια στα κινεζικά ορυχεία θεωρείται πως έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη σε σειρά μέτρων των Αρχών. Ωστόσο, τα δυστυχήματα παραμένουν συχνά, καθώς η εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας πολλές φορές είναι υπερβολικά χαλαρή.