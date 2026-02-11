Σοκ στην Τουρκία: Πήρε άδεια από τη φυλακή και σκότωσε τη σύζυγο, την 8χρονη κόρη και τη μητέρα του

Σοκ και οργή έχει προκαλέσει στην Τουρκία η αιματηρή υπόθεση στην Άγκυρα όπου ο 35χρονος Ρετζέπ Τσενγκίζ (Recep Cengiz), ο οποίος είχε βγει με άδεια από τη φυλακή, δολοφόνησε τη μητέρα του, την 8χρονη κόρη του και την πρώην σύζυγό του πριν αυτοκτονήσει, με τον τρόπο του εγκλήματος να συγκλονίζει την κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με τουρκικά και διεθνή δημοσιεύματα, ο Τσενγκίζ, που βρισκόταν σε 11ήμερη άδεια από φυλακή στην Άγκυρα όπου εξέτιε ποινή για απάτη και ένοπλες απειλές, ξεκίνησε τη φρικτή επίθεση μέσα στη συνοικία Κουσκαγκίζ. Πρώτα πυροβόλησε και σκότωσε τη 57χρονη μητέρα του, Αζίζ, και την 8χρονη κόρη του, Άζρα. Στη συνέχεια, έβαλε τα σώματά τους στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου του.

Αμέσως μετά, σύμφωνα με τη Sun, ο δράστης μετέβη στο σπίτι της πρώην συζύγου του, Ουκάν (Beyzanur Uçan Cengiz), η οποία φερόταν ότι βρισκόταν σε διαδικασία διαζυγίου μαζί του. Εκεί, σύμφωνα με τις καταγραφές, μεταμφιέστηκε σε διανομέα με κράνος, χτύπησε το κουδούνι και μόλις εκείνη άνοιξε την πόρτα τη δολοφόνησε με πυροβολισμό. Στη συνέχεια ο ίδιος στράφηκε το όπλο στον εαυτό του και αυτοπυροβολήθηκε στο σημείο.

Η τουρκική αστυνομία έφτασε στα σημεία μετά τις αναφορές για πυροβολισμούς και βρέθηκε μπροστά στους τρεις νεκρούς και στον αυτόχειρα δράστη. Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής της Άγκυρας για νεκροψία-νεκροτομή.

Η τραγωδία έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις πολιτών και οργανώσεων υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών στην Τουρκία, με κατηγορίες ότι τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά γυναικοκτονιών, και ιδίως τέτοιων που διαπράττονται από αποφυλακισμένους ή «με άδεια» κρατουμένους, δείχνουν «κενά» στην πολιτική προστασίας θυμάτων και στην αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης. Ορισμένα διεθνή δημοσιεύματα σημειώνουν ότι τέτοια περιστατικά έχουν αναδείξει την ανάγκη για πιο αυστηρό έλεγχο και εποπτεία όταν χορηγείται άδεια σε κρατούμενους που έχουν καταδικαστεί για βίαια ή απειλητικά αδικήματα.