Σοκ στο Μεσολόγγι: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε 15χρονο - Του πέταξαν γλάστρα και το τραβούσαν σε βίντεο

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στο Μεσολόγγι η υπόθεση επίθεσης σε βάρος ενός 15χρονου, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Σύμφωνα με την καταγγελία του ανηλίκου, τρεις συνομήλικοί του τον προσέγγισαν, άρχισαν να τον βρίζουν και στη συνέχεια του επιτέθηκαν. Όπως ανέφερε, ένας από αυτούς του πέταξε γλάστρα με χώμα, ενώ λίγο αργότερα οι δράστες τού αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο, προκειμένου να ελέγξουν το περιεχόμενό του χωρίς την άδειά του.

Την ίδια στιγμή, ένας από τους τρεις φέρεται να κατέγραφε με το κινητό του τηλέφωνο όλο το περιστατικό, βιντεοσκοπώντας τις πράξεις βίας σε βάρος του 15χρονου.

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη τριών ανηλίκων, ηλικίας 15, 15 και 14 ετών, σύμφωνα με το Tempo24.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι τρεις γονείς των ανηλίκων, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, στην κατοχή ενός εκ των κατηγορουμένων βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη βιντεοσκόπηση του περιστατικού και κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για τη διερεύνηση όλων των συνθηκών της υπόθεσης.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το φαινόμενο της ανήλικης βίας και της καταγραφής περιστατικών επιθέσεων με κινητά τηλέφωνα, μια πρακτική που έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές και την εκπαιδευτική κοινότητα τα τελευταία χρόνια.