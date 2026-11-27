Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση. Λίγα λεπτά πριν από την πρώτη ελεύθερη προπόνηση στο Βαλένθια, ο Μαρκ Μάρκεθ έκανε το αδιανόητο. Ανακοίνωσε ότι ο τελευταίος αγώνας της καριέρας του θα είναι ο φετινός στο Βαλένθια.

Η ανακοίνωση που πάγωσε το Βαλένθια

Η κάμερα στράφηκε στον Ισπανό και επικράτησε μια ανατριχιαστική σιωπή. Στο βίντεο από το γκαράζ ο Μάρκεθ είπε: «Γράψαμε ιστορία». Η Ducati επιβεβαίωσε ότι το Γκραν Πρι Βαλένθια θα είναι ο τελευταίος του αγώνας ως επαγγελματίας. Υπήρξαν δάκρυα στο γκαράζ και στις εξέδρες.

Φωτογραφία: ΑΠΕ-EPA/MANUEL BRUQUE

Ένας τίτλος και μια αποχώρηση

Το χρονικό είναι σχεδόν απίστευτο. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Πορτογαλία ο Μάρκεθ κατέκτησε τον όγδοο τίτλο του στην κορυφαία κατηγορία, φτάνοντας τον Τζάκομο Αγκοστίνι. Οι τίτλοι του ήρθαν το 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 και 2026. Τον Ιούνιο είχε επεκτείνει το συμβόλαιό του με την Ducati ως το 2028. Ο προσκεψένος της ομάδας, Νταβίντε Ταρντότσι, έλεγε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι «100%» βέβαιος πως ο Μάρκεθ θα συνεχίσει.

Ένα σώμα που είπε «αρκετά»

Η σεζόν του 2026 πέρασε με αντιστάθμιση ενός τραυματισμού στον ώμο, που κρατούσε από το 2025. Είχε αφήσει υπαινιγμούς ότι θα αξιολογήσει το μέλλον του, όμως λίγοι τους πήραν στα σοβαρά.

Το κενό που αφήνει πίσω του

Η αποχώρησή του αφήνει κενή μια εργοστασιακή θέση στη Ducati Lenovo για το 2027. Πριν από την ανακοίνωση, κυκλοφορούσε η εκτίμηση ότι η Ducati θα προωθούσε τον Φερμίν Αλδεγκουέρ ή τον Νικολό Μπουλέγκα.