Σοκ στο Μουντιάλ 2026: Ιός «χτύπησε» την αποστολή της Νορβηγίας λίγες ώρες πρίν τον προημητελικό

Η εθνική Νορβηγίας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λίγες ημέρες πριν από τον προημιτελικό του Μουντιάλ 2026 κόντρα στην Αγγλία. Η ιογενής λοίμωξη έχει χτυπήσει μεγάλο αριθμό μελών της αποστολής, μεταξύ των οποίων και τον προπονητή, Στάλε Σόλμπακεν.



Ο Νορβηγός προπονητής αποκάλυψε ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές παρουσιάζουν συμπτώματα, όπως βήχα και βραχνάδα, ενώ και ο ίδιος ταλαιπωρείται από την περίοδο των ομίλων.



«Αρκετοί παίκτες έχουν βήχα και ελαφριά βραχνάδα», δήλωσε ο Σόλμπακεν, ο οποίος εμφανίστηκε εμφανώς καταβεβλημένος και στις τελευταίες συνεντεύξεις Τύπου.



Όπως εξήγησε, τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν πριν από την αναμέτρηση με τη Γαλλία και συνεχίστηκαν και μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Βραζιλίας στους «16». Μάλιστα, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν συμμετείχε στους πανηγυρισμούς της ομάδας.



«Άφησα το τεχνικό επιτελείο να γιορτάσει τη νίκη. Ήμουν εξαντλημένος, επέστρεψα στο δωμάτιό μου, είδα ξανά το παιχνίδι, απάντησα σε μερικά μηνύματα και κοιμήθηκα ελάχιστα και πολύ άσχημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Σύμφωνα με τα νορβηγικά μέσα, ο αμυντικός Μάρκους Πέντερσεν δεν αγωνίστηκε απέναντι στη Βραζιλία λόγω της ασθένειας, ενώ τις προηγούμενες ημέρες εκτός προπονήσεων είχε μείνει και ο επιθετικός Στραντ Λάρσεν εξαιτίας πυρετού.



Ο Σόλμπακεν απέδωσε την εξάπλωση του ιού στις συνεχείς μετακινήσεις της αποστολής, τον κλιματισμό, τα αεροδρόμια και τους χώρους των αποδυτηρίων.



«Με τόσα ταξίδια είναι φυσιολογικό να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Η αποστολή μας αποτελείται από περισσότερα από 50 άτομα και έχουμε διανύσει χιλιάδες χιλιόμετρα από την έναρξη της διοργάνωσης», πρόσθεσε.



Παρά την ανησυχία που επικρατεί, ο Νορβηγός τεχνικός εμφανίστηκε καθησυχαστικός, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μαζικής εξάπλωσης του ιού στο εσωτερικό της ομάδας.



Τον Χάαλαντ δεν τον εμποδίζει τίποτα...

Τα καλά νέα για τη Νορβηγία είναι πως ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα και βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Σόλμπακεν ενόψει της αναμέτρησης με την Αγγλία, όπου οι Σκανδιναβοί θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα ημιτελικά.



«Όποιος εμφανίζει πυρετό ή έντονο βήχα παραμένει στο δωμάτιό του και του παρέχονται εκεί τα γεύματα. Πρόκειται για πρωτόκολλο που εφαρμόζουμε εδώ και χρόνια», ανέφερε ο γιατρός της ομάδας, Όλα Σταντ.