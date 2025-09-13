Σοκ στο Ωραιόκαστρο: Ανήλικοι απείλησαν 15χρονο με σουγιά και «ανέβασαν» βίντεο στο διαδίκτυο

Δύο έφηβοι, μόλις 14 και 15 ετών, κατηγορούνται ότι εξύβρισαν, ξυλοκόπησαν και απείλησαν με σουγιά έναν 15χρονο στη Θεσσαλονίκη καταγράφοντας μάλιστα τις επιθέσεις με τα κινητά τους και δημοσιεύοντας τα βίντεο στο διαδίκτυο.



Η υπόθεση, που έχει προκαλέσει αναστάτωση στο Ωραιόκαστρο, ερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, το οποίο σχηματίζει δικογραφία σε βάρος των δύο ανηλίκων για απειλή, παράνομη βία, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η καταγγελία του πατέρα

Το περιστατικό ήρθε στο φως μετά από καταγγελία του θύματος και του πατέρα του. Όπως υποστηρίζουν, από τα τέλη Αυγούστου οι δύο ανήλικοι παρενοχλούσαν συστηματικά τον 15χρονο μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, εκτοξεύοντας ύβρεις και απειλές.

Δύο επιθέσεις σε δύο μέρες

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στις 6 Σεπτεμβρίου οι δράστες εντόπισαν τον 15χρονο στον Μονόλοφο, τον εξύβρισαν, τον απείλησαν με σουγιάδες και ένας από αυτούς τον χτύπησε στο πρόσωπο, βιντεοσκοπώντας το συμβάν και ανεβάζοντάς το στο διαδίκτυο.

Την επόμενη ημέρα, 7 Σεπτεμβρίου, οι ίδιοι εντόπισαν ξανά το θύμα στη Νεοχωρούδα. Αυτή τη φορά, με χρήση βίας τον ανάγκασαν να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη, ενώ και πάλι κατέγραψαν τη σκηνή με κινητό τηλέφωνο.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ