Σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε στην γέννα το 2ο παιδί του Χάκπο

Θρήνος για την οικογένεια Χάκπο. Η σύντροφος του διεθνούς Ολλανδού έκανε γνωστό ότι ο γιός που περίμεναν να έρθει και να μεγαλώσει την οικογένειά τους (καθώς ήδη έχουν ένα παιδί) πέθανε στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

«Με ραγισμένη καρδιά σας μεταφέρουμε τα νέα που μας κάνουν να νιώθουμε συντετριμμένοι: ότι ο μικρός μας γιος πέθανε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Σας ευχαριστούμε για όλη την αγάπη και την υποστήριξη. Ελάιζα Ράφαελ Χάκπο. Για πάντα αγαπημένος. Για πάντα ο γιος μας», έγραψε σχετικά.

¡ESTA NOTICIA NOS ROMPIÓ EL CORAZÓN!



Mientras Cody Gakpo está concentrado con la Selección de Países Bajos en la Copa del Mundo.



Su novia Nos van der Bij compartió la noticia de que lamentablemente falleció su bebé durante la etapa del embarazo. Ambos están destruidos por la… pic.twitter.com/3szZRFt1pV — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) June 27, 2026

Ο Ολλανδός επιθετικός, ο οποίος βρίσκεται στο Μουντιάλ με την Εθνική ομάδα, είχε γνωστοποιήσει πριν από περίπου έναν μήνα ότι εκείνος και η Νόα περίμεναν το δεύτερο παιδί τους. Συντετριμμένος από την εξέλιξη αυτή ανέφερε στα social media:

«Αυτή είναι μία απίστευτα δύσκολη στιγμή για την οικογένειά μας. Παρακαλούμε πολύ για ιδιωτικότητα και χώρο. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση».