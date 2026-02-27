Σοκ στον αέρα του «Πρωινού»: Ο Δόξας παίζει βίντεο της κόρης του που κλαίει μετά από 7ωρη τιμωρία

Εκτός ελέγχου φαίνεται να οδηγείται η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Κώστα Δόξα και την πρώην σύζυγό του, Μαρία Δεληθανάση, που τον κατηγόρησε για ενδοοικογενειακή βία και δικαιώθηκε. Ο τραγουδιστής τιμωρήθηκε με ποινή φυλάκισης 3 ετών και άσκησε έφεση κατά της απόφασης και σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» άφησε να εννοηθεί πως και ο ίδιος έχει φάει ξύλο από την πρώην γυναίκα του, αλλά δεν το κατήγγειλε ποτέ!

Ο Δόξας ήταν καλεσμένος στο «Πρωινό» και κάποια στιγμή έβαλε να παίζει ένα βίντεο (δείτε το απόσπασμα στο 06'30'') στο κινητό του όπου ακούγονται τα ουρλιαχτά της κόρης του μετά από μια τιμωρία της μητέρας της που κράτησε 7 ώρες! «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την κόρη μου αυτή τη στιγμή. Δεν θα δείξω, δεν θα δείξω κάτι. Θα παίξω κάτι», είπε. Ο Γιώργος Λιάγκας ζήτησε από τον τραγουδιστή ούτε να δείξει το βίντεο, ούτε να ακουστεί η φωνή της κόρης του λέγοντας: «Όχι, μην το κάνεις. Μην το κάνεις Κώστα, μια στιγμή, περίμενε. Κώστα σε παρακαλώ, μην μου το κάνεις αυτό, παιδιά κόψτε τον ήχο».

Στη συνέχεια ο Δόξας εξήγησε τι ήθελε να ακουστεί. «Το Σοφάκι μου, σε αυτό το βίντεο είναι ήδη 7 ώρες τιμωρία. Όλη τη μέρα τιμωρία και δεν αντέχει. Στο τέλος του βίντεο λέει ουρλιάζοντας: δεν μπορώ να αναπνεύσω. Και της λέει: δεν πειράζει, μόλις ηρεμήσεις θα αναπνεύσεις. Το βίντεο αυτό μου το γράφει και μου το στέλνει». Ο Λιάγκας, από την πλευρά του, τού επισήμανε πως τα παιδιά πρέπει να μένουν εκτός τέτοιων διενέξεων και πως το δικαστήριο έκρινε πως εκείνος είναι ένοχος για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

«Βάλλομαι από παντού»

Στη συνέχεια της κουβέντας του, ο Κώστας Δόξας μίλησε για το κακοποιητικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει η ανήλικη κόρη του. «Φυσικά και δεν την έδειρα. Φέραμε ιατροδικαστές και εκείνοι έφεραν μακιγιέζ. Πήγα να πάρω την κόρη μου από τη Μύκονο και έτρωγα ξύλο μπροστά της. Μετά μου έκανε μήνυση ότι τη χτύπησα και αυτά επιδικάζονται κανονικά στα δικαστήρια. Δεν είναι η πρώτη φορά που με χτύπησε.

Έχω χειρόγραφα μηνύματα από αυτή την οικογένεια που λένε: μην τυχόν πεις κάτι γιατί την επόμενη φορά θα φέρουμε μπράβους. Τα δείχνουμε στα δικαστήρια και δεν μας δίνουν σημασία. Βάλλομαι από παντού. Περίμενα τη δικαιοσύνη να με δικαιώσει. Η μητέρα της και η γιαγιά της τη χτυπούν. Θέλω το παιδί μου».