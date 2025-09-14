Σοκ στον Άρη: Φόβοι για σοβαρό τραυματισμό του Αλφαρέλα στην πρώτη του προπόνηση

Οσκαρ ατυχίας για τον Μιγκέλ Αλφαρέλα, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στην πρώτη του κιόλας προπόνηση με τη νέα του ομάδα.

Ο Γάλλος επιθετικός γύρισε το γόνατό του σε ανύποπτη φάση, σωριάστηκε στο χορτάρι και αποχώρησε υποβασταζόμενος, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Η πρώτη εκτίμηση του γιατρού του Άρη, Γιάννη Χρίστου, κάνει λόγο για πιθανή σοβαρή κάκωση, με τον παίκτη να υποβάλλεται αύριο σε μαγνητική τομογραφία για ασφαλή διάγνωση του μεγέθους του τραυματισμού.

Η εικόνα του Αλφαρέλα, που δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του, σκόρπισε ανησυχία στο τεχνικό τιμ και στους συμπαίκτες του. Στον Άρη επικρατεί αγωνία να μην επιβεβαιωθούν τα χειρότερα σενάρια, καθώς ο Μανόλο Χιμένεθ υπολόγιζε άμεσα στον 26χρονο επιθετικό.