Σοκάρει το ηχητικό από το δυστύχημα στο Ντένβερ: «Υπάρχουν ανθρώπινα μέλη στον αεροδιάδρομο»

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ στις ΗΠΑ, όταν αεροσκάφος της Frontier Airlines παρέσυρε και σκότωσε έναν άνθρωπο που είχε εισβάλει στον διάδρομο απογείωσης, λίγα δευτερόλεπτα πριν το αεροπλάνο αναχωρήσει για το Λος Άντζελες.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής 8 Μαΐου 2026, προκαλώντας πανικό στους 224 επιβάτες της πτήσης 4345 αλλά και σοκ στις αμερικανικές αρχές, ενώ το ηχητικό από τις συνομιλίες του πύργου ελέγχου που δημοσιοποιήθηκε τις τελευταίες ώρες αποτυπώνει με ανατριχιαστικό τρόπο τις δραματικές στιγμές μετά τη σύγκρουση.

Το ηχητικό που προκαλεί σοκ

Σύμφωνα με τις συνομιλίες που ήρθαν στο φως, υπάλληλος του πύργου ελέγχου είχε προειδοποιήσει μόλις δύο λεπτά πριν από την τραγωδία ότι υπήρχε «άτομο που περπατά στον διάδρομο».

Το Airbus A321neo της Frontier είχε ήδη λάβει άδεια απογείωσης και κινούνταν με υψηλή ταχύτητα στον διάδρομο όταν οι πιλότοι αντιλήφθηκαν τον άνθρωπο μπροστά τους, όπως περιγράφει η Daily Mail.

«Πύργος, Frontier 4345, σταματάμε στον διάδρομο… μόλις χτυπήσαμε κάποιον. Έχουμε φωτιά στον κινητήρα», ακούγεται να λέει ο πιλότος στις επικοινωνίες με τον πύργο ελέγχου.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, υπάλληλος του αεροδρομίου επιβεβαίωνε τη φρίκη που εκτυλισσόταν στον διάδρομο.

«Βλέπω ανθρώπινα μέλη στον διάδρομο. Πιστεύω ότι το αεροσκάφος χτύπησε ένα άτομο», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Σε δεύτερη επικοινωνία, πρόσθεσε: «Φαίνεται πως υπάρχει νεκρός στον διάδρομο».

Το θύμα σφηνώθηκε στον κινητήρα του αεροσκάφους

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο άγνωστος άνδρας είχε παραβιάσει την περίφραξη ασφαλείας του αεροδρομίου λίγο πριν τις 23:00 τοπική ώρα και έτρεξε στον διάδρομο χωρίς προειδοποίηση.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, μέρος του σώματός του σφηνώθηκε σε έναν από τους κινητήρες του αεροσκάφους, ενώ μέσα στην καμπίνα άρχισε να εισέρχεται καπνός.

Ο πιλότος ενημέρωσε ψύχραιμα τον πύργο ελέγχου ότι απαιτείται άμεση εκκένωση.

«Έχουμε καπνό στο αεροσκάφος, θα προχωρήσουμε σε εκκένωση στον διάδρομο», ακούγεται να λέει.

Πανικός μέσα στο αεροπλάνο

Οι επιβάτες και το πλήρωμα απομακρύνθηκαν χρησιμοποιώντας τις φουσκωτές τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές και ιατρικές δυνάμεις.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, με παιδιά να κλαίνε και επιβάτες να ουρλιάζουν μετά τον ισχυρό θόρυβο της πρόσκρουσης.

«Ακούστηκε μια τεράστια έκρηξη. Όταν ακούς κάτι τέτοιο μέσα σε αεροπλάνο, όλοι αρχίζουν να φωνάζουν. Ήταν φρικτό», δήλωσε επιβάτης από τη Μινεσότα.

Άλλος επιβάτης ανέφερε ότι είδε «ανθρώπινα πόδια να περιστρέφονται μέσα στον κινητήρα», καθώς η καμπίνα γέμιζε καπνό.

Συνολικά, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά κατά την εκκένωση, ενώ πέντε μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για προληπτικές εξετάσεις.

Οι υπόλοιποι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό και αργότερα ταξίδεψαν με νέα πτήση της Frontier Airlines.

A passenger plane struck a man on the runway in the U.S., CBS News reports



An unidentified individual climbed over a fence at Denver airport and, within two minutes, reached the runway, where he was hit by an Airbus A321.



The man died at the scene from his injuries. He is… pic.twitter.com/1BHcG8IXKP — NEXTA (@nexta_tv) May 10, 2026

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ ανακοίνωσε ότι το θύμα δεν ήταν εργαζόμενος του αεροδρομίου και ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης ή φθοράς στην περίφραξη ασφαλείας.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο άνδρας σκαρφάλωσε μόνος του στον φράχτη και βρέθηκε στον διάδρομο απογείωσης λίγα λεπτά πριν από τη σύγκρουση.

Ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι καταδίκασε το περιστατικό μέσω ανάρτησής του στα social media, τονίζοντας ότι «κανείς δεν πρέπει ποτέ να εισβάλλει σε αεροδρόμιο».

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι πιλότοι της πτήσης αντέδρασαν άμεσα, σταματώντας τη διαδικασία απογείωσης αμέσως μετά την πρόσκρουση.

Μετά το δυστύχημα, ο διάδρομος 17L του αεροδρομίου έκλεισε προσωρινά και επαναλειτούργησε το πρωί του Σαββάτου 9 Μαΐου 2026.

