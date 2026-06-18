Σοκάρει υπόθεση βιασμού στη Βρετανία: «Ξύπνησα με έναν άγνωστο πάνω μου - Ο σύζυγός μου με νάρκωνε»

Σοκάρει υπόθεση βιασμού στη Βρετανία, μετά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις γυναίκας η οποία καταγγέλλει ότι επί σειρά ετών υπήρξε θύμα συστηματικής κακοποίησης από τον πρώην σύζυγό της και άλλους άνδρες.

Η γυναίκα, που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Λούσι» για την προστασία της ταυτότητάς της, μίλησε στο ITV News και περιέγραψε τον εφιάλτη που, όπως υποστηρίζει, βίωνε χωρίς να γνωρίζει τι πραγματικά συνέβαινε.

«Ξύπνησα και είδα έναν άγνωστο να με βιάζει»

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η στιγμή που αποκάλυψε την αλήθεια ήρθε όταν ξύπνησε μέσα στη νύχτα και αντίκρισε έναν άγνωστο άνδρα να τη βιάζει, ενώ ο τότε σύζυγός της βρισκόταν στο ίδιο δωμάτιο. «Ξύπνησα και είδα έναν άγνωστο πάνω μου να με βιάζει, ενώ ο σύζυγός μου παρακολουθούσε», ανέφερε.

Όπως περιγράφει, μόλις έγινε αντιληπτό ότι είχε ξυπνήσει, ο άνδρας απομακρύνθηκε άμεσα. Η ίδια κατέφυγε έντρομη στο δωμάτιο των παιδιών της, κλειδώθηκε μέσα και επικοινώνησε με τον πατέρα της και τις Αρχές.

Η καταγγελία για συστηματική νάρκωση

Η «Λούσι» υποστηρίζει ότι για χρόνια ο σύζυγός της τη νάρκωνε εν αγνοία της. Αρχικά, όπως λέει, χρησιμοποιούσε υπνωτικά χάπια, ενώ αργότερα φέρεται να της χορηγούσε ακόμη και υγρό καθαρισμού αυτοκινήτου. Η ίδια εξήγησε ότι επί μεγάλο χρονικό διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας χωρίς να μπορεί να καταλάβει τι τα προκαλούσε.

«Ξυπνούσα με πόνους σε διάφορα σημεία του σώματός μου. Αναρωτιόμουν γιατί ήμουν τόσο άρρωστη για χρόνια. Κοιτάζω παλιές φωτογραφίες και δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου», ανέφερε. Όπως υποστηρίζει, η κατάσταση είχε επιδεινωθεί τόσο πολύ ώστε πολλές φορές αδυνατούσε ακόμη και να σηκωθεί από το κρεβάτι ή να πιει νερό.

«Δεν ήταν η πρώτη φορά»

Μετά τη σύλληψή του, ο πρώην σύζυγός της φέρεται να παραδέχθηκε σε τηλεφωνικές επικοινωνίες από τη φυλακή ότι είχε καλέσει και άλλους άνδρες στο σπίτι τους όσο εκείνη βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της γυναίκας, της είπε χαρακτηριστικά ότι «αυτό έχει συμβεί άλλες οκτώ φορές» και ότι «δεν ήταν η πρώτη φορά».

Η ίδια εκτιμά ότι ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερος. Όπως ανέφερε, η ανάλυση ηλεκτρονικών δεδομένων και επικοινωνιών την οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η κακοποίηση μπορεί να διήρκεσε επί χρόνια. «Αν με νάρκωνε δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα για έναν χρόνο και αυτό συνέβαινε επί σειρά ετών, τότε οι εμπλεκόμενοι άνδρες μπορεί να είναι εκατοντάδες», δήλωσε.

Ζητά να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι

Παρότι ο πρώην σύζυγός της έχει καταδικαστεί σε 15 χρόνια κάθειρξης, η «Λούσι» τονίζει ότι η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η γυναίκα ζητά να εντοπιστούν όλοι όσοι φέρεται να συμμετείχαν στις επιθέσεις, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η αρχική έρευνα. Όπως υποστηρίζει, δεν λήφθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα από το κρεβάτι όπου σημειώθηκαν οι επιθέσεις, παρά το γεγονός ότι οι Αρχές γνώριζαν πως άγνωστος είχε εισέλθει στο σπίτι.

Σύμφωνα με την ίδια, μεταγενέστερες εξετάσεις εντόπισαν γενετικό υλικό από περισσότερα πρόσωπα, ωστόσο ορισμένα δείγματα παραμένουν μέχρι σήμερα αταυτοποίητα. «Κάθε μέρα αναρωτιέμαι αν κάποιος από αυτούς βρίσκεται δίπλα μου στον δρόμο. Αν κάποιος με κοιτάξει λίγο περισσότερο, σκέφτομαι μήπως είναι ένας από αυτούς», είπε.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Η αστυνομική υπηρεσία που χειρίζεται την υπόθεση επιβεβαίωσε ότι οι έρευνες παραμένουν ανοιχτές για τον εντοπισμό τυχόν άλλων δραστών.

Σε ανακοίνωσή της υπογράμμισε ότι, παρά την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου σε πολυετή ποινή φυλάκισης, οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και παραμένουν προσηλωμένες στην ταυτοποίηση οποιουδήποτε άλλου ενδέχεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.