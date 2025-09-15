«Σοκαριστικά άρρωστο - Να μην έρθει στην Ελλάδα»: Οργή Γεωργιάδη με δηλώσεις του Bob Vylan για Κερκ

«Θέλω να αφιερώσω το επόμενο κομμάτι σε ένα απόλυτο σκουπίδι» είπε κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο κλαμπ Paradiso του Άμστερνταμ, ο Bob Vylan, αναφερόμενος στη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ στη Γιούτα.

In de Amsterdamse Paradiso juicht #BobVylan, die eerder ook in België optrad, de moord op #CharlieKirk toe. Niet toevallig met op de achtergrond de vlag van de Palestijnse doodscultus 🇵🇸



De zaal juicht. Misselijkmakend. De beschaving verliest het van de barbarij. 👇🏻 pic.twitter.com/iwMUAuUP7j — Sam van Rooy MP (@SamvanRooy1) September 14, 2025

Η δήλωση που προκάλεσε πολλές συζητήσεις έρχεται μόλις λίγους μήνες μετά την εξίσου καυστική φράση «Fuck the IDF» για τον ισραηλινό στρατό, σε συναυλία του συγκροτήματος στο φεστιβάλ Glastonbury.

Το βίντεο σχολίασε σε ανάρτησή του στο Χ και ο Άδωνις Γεωργιάδης γράφοντας πως «είναι σοκαριστικό το μίσος που ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να έχουν για συνανθρώπους τους, απλά και μόνον διότι δεν αντέχουν τις ιδέες τους».



«Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω πώς οι άνθρωποι μπορούν να φέρονται έτσι. Είναι σοκαριστικά άρρωστο όχι τόσο οι αηδίες που λέει αυτός, όσο η αντίδραση του κοινού από κάτω που γελάνε και χειροκροτούν. Ελπίζω πραγματικά ποτέ να μην έρθει στην Ελλάδα!» σημείωσε ο υπουργός Υγείας.



Ολόκληρη η ανάρτησή του:

Είναι σοκαριστικό το μίσος που ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να έχουν για συνανθρώπους τους, απλά και μόνον διότι δεν αντέχουν τις ιδέες τους. Δείτε το βίντεο αυτού του Bobby Vylan. Αυτός υποτίθεται πολεμά τον ρατσισμό, βρίζει το Ισραήλ διότι «διαπράττει γενοκτονία», θέλει ελεύθερη… pic.twitter.com/BGBbEE1a4m — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 15, 2025

Τσάρλι Κερκ: Τι «όπλισε» το χέρι του Ρόμπινσον

Την ίδια ώρα, έχουν αρχίσει να αποκαλύπτονται λεπτομέρειες σχετικά με τον Τάιλερ Ρόμπινσον, τον φερόμενο ως δολοφόνο του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κέρκ. Ο Ρόμπινσον είναι ο μεγαλύτερος από τους τρεις γιους της οικογένειάς του, δεν φαίνεται να έχει ποινικό μητρώο και οι λογαριασμοί του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούνται από οικογενειακές φωτογραφίες.



Αμέτρητες αναρτήσεις στα social media διατυμπανίζουν ότι ήταν (ακρο)αριστερός, αντιφασίστας. Και άλλοι πως ήταν ακροδεξιός και μισούσε τον Κερκ επειδή δεν ήταν αρκετά δεξιός.

Στην πραγματικότητα τίποτα από τα δύο δεν έχει – προς το παρόν τουλάχιστον – επιβεβαιωθεί. Η πρόσβασή του Τάιλερ Ρόμπινσον σε όπλο και ο φανατισμός του σε σημείο να φτάσει στη δολοφονία είναι τα μόνα βέβαια.



Ολοένα και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως για το παρελθόν του, για τον χαρακτήρα του, τις τελευταίες στιγμές πριν τον φόνο. Και αυτά μας δίνουν άκρως αντιφατικά μηνύματα.