Σοκαριστικά ποσοστά παραβάσεων στο Ίλιον – 1 στους 3 οδηγούς παρανομεί

Σαρωτική εξόρμηση της τροχαίας στο Ίλιον: 36% παραβατικότητα – ένα ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της Αττικής. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής με τη συνδρομή των Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε στοχευμένους ελέγχους στην περιοχή του Ιλίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων.

Στο επιχειρησιακό σκέλος διενεργήθηκαν 139 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 50 παραβάσεις Κ.Ο.Κ., που αντιστοιχούν σε ποσοστό παραβατικότητας 36% επί των ελεγχθέντων οδηγών. Οι παραβάσεις αφορούσαν ενδεικτικά στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση ζώνης, μη χρήση κράνους και χρήση κινητού κατά την οδήγηση.

Τροχαία / Φωτ. Eurokinissi

Σκληρά διοικητικά μέτρα επιβλήθηκαν άμεσα:

13 άδειες κυκλοφορίας αφαιρέθηκαν

18 άδειες ικανότητας οδήγησης αφαιρέθηκαν

13 οχήματα ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό

Η εικόνα στο Ίλιον, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Αττικής, είναι ανησυχητική. Τον Αύγουστο 2025 στην Περιφέρεια Αττικής πραγματοποιήθηκαν 38.756 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 6.816 παραβάσεις (μέσο ποσοστό παραβατικότητας ~17,6%). Το 36% που καταγράφηκε στο Ίλιον είναι περίπου διπλάσιο του περιφερειακού μέσου όρου (διαφορά ~+18,4 ποσοστιαίες μονάδες). Αντίστοιχα, τον Ιούλιο 2025 στην Αττική έγιναν 40.424 έλεγχοι με 7.479 παραβάσεις (~18,5%).

Φωτο Αρχείου: Eurokinisi

Η Αστυνομία υπογραμμίζει ότι παραβάσεις όπως μη χρήση κράνους/ζώνης και χρήση κινητού είναι πρωταγωνιστικοί παράγοντες σοβαρών τροχαίων, και ότι στοχευμένες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη μείωση των ατυχημάτων. Παράλληλα, σε εθνικό επίπεδο συνεχίζεται η εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με συστηματικούς ελέγχους κάθε εβδομάδα.