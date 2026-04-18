Σοκαρίστηκε ο Νετανιάχου από την «απαγόρευση» Τραμπ να βομβαρδίσει τον Λίβανο - Ζητά διευκρινίσεις

Σοκαρισμένο δηλώνει το Ισραήλ μετά την αιχμηρή ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ χθες Παρασκευή (17/4) στο Truth Social ότι «απαγορεύει» πλέον στο Τελ Αβίβ να βομβαρδίζει τον Λίβανο.

Σύμφωνα με μία αμερικανική πηγή και με μία ακόμα πηγή με γνώση του θέματος, που μίλησαν στο Axios, το Ισραήλ ζητά διευκρινίσεις σχετικά με την δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και οι σύμβουλοί του σοκαρίστηκαν από την παρέμβαση Τραμπ γιατί φέρεται να αντιβαίνει στο κείμενο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, το οποίο δημοσίευσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ την περασμένη Πέμπτη.

Όπως αναφέρει η συμφωνία, το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε στρατιωτική δράση, ακόμη και κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, «σε αυτοάμυνα, οποιαδήποτε στιγμή, έναντι σχεδιαζόμενων, επικείμενων ή συνεχιζόμενων επιθέσεων».

Το Ισραήλ δεσμεύτηκε να μην πραγματοποιεί επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον στόχων στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, στρατιωτικών και άλλων κρατικών στόχων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ωστόσο, η εκεχειρία είναι εξαιρετικά ευαίσθητη πολιτικά για τον Νετανιάχου και η ισραηλινή ηγεσία έχει τονίσει ότι δεν περιορίζεται από το να πλήξει τη Χεζμπολάχ εάν χρειαστεί.

«Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο. ΤΟΥΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να το κάνουν από τις ΗΠΑ. Ως εδώ!!!», έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του, ενώ σε συνέντευξή του στο Axios επανέλαβε ότι θέλει να σταματήσουν οι ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να ανατινάζουν κτίρια. Δεν πρόκειται να το επιτρέψω», δήλωσε.

«Επιτρέπεται η αυτοάμυνα»

Συνεργάτες του Νετανιάχου, συμπεριλαμβανομένου του Ισραηλινού πρέσβη στην Ουάσινγκτον, Γεχιέλ Λάιτερ, άρχισαν να προσπαθούν εσπευσμένα να καταλάβουν αν οι ΗΠΑ είχαν αλλάξει στάση.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ζήτησαν διευκρινίσεις από τον Λευκό Οίκο και τόνισαν ότι το σχόλιο του Τραμπ αντιφάσκει με τη συμφωνία.

Αφού το Axios ζήτησε σχόλιο από τον Λευκό Οίκο, Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε τις δηλώσεις του Τραμπ.

«Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός υπό τον Πρόεδρο, μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ δηλώνει σαφώς ότι το Ισραήλ δεν θα διεξάγει επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον στόχων του Λιβάνου, αλλά διατηρεί το δικαίωμα αυτοάμυνας έναντι σχεδιαζόμενων, επικείμενων ή συνεχιζόμενων επιθέσεων», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ισραηλινή πηγή ισχυρίστηκε αργότερα ότι η Χεζμπολάχ παραβίασε την εκεχειρία και επιτέθηκε σε ισραηλινές δυνάμεις εντός της ζώνης ασφαλείας.

«Οι δυνάμεις μας ενήργησαν σε αυτοάμυνα για να εξαλείψουν την απειλή σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Λίβανο», ανέφερε η ισραηλινή πηγή.