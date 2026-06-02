Σοκαριστικές αποκαλύψεις της συζύγου του Ολεξάντρ Ζουμπκόφ: «Ηθελα να πεθάνω»

Ο Ολεξάντρ Ζουμπκόφ θα είναι η πρώτη και πολύ ακριβή μεταγραφή της ΑΕΚ για τη νέα σεζόν. Ο 29χρονος Ουκρανός διεθνής μεσοεπιθετικός αναμένεται στην Αθήνα ώστε να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του υπογράφοντας συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, δηλαδή μέχρι το 2030!

Ο Ζουμπκόφ είναι παντρεμένος από τον Οκτώβριο του 2019 με την Άννα Ζούμπκοβα, πρώην μοντέλο και influencer. Το ζευγάρι έχει μια κόρη, την Σοφία, που γεννήθηκε το 2021. Η σχέση τους πέρασε κρίση το 2024, με την Άννα να κατηγορεί δημοσίως τον σύζυγό της για απιστία και να ανακοινώνει διαζύγιο. Ωστόσο, το ζευγάρι συμφιλιώθηκε και συνεχίζει μαζί, όπως επιβεβαίωσε η ίδια σε πρόσφατες αναρτήσεις της.

Η Άννα μίλησε πρόσφατα για μία πολύ άσχημη περίοδο της ζωής της και είπε τα εξής:

«Μέχρι πρόσφατα ήθελα να πεθάνω. Ο ψυχολόγος και η ιππασία με έβγαλαν από αυτή την κατάσταση». Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, εδώ και τρία χρόνια ζει ως μετανάστρια και ουσιαστικά φροντίζει μόνη της την οικογένεια και το παιδί. Έχει αναλάβει τη θεραπεία του παιδιού, την αναζήτηση γιατρών, τις επισκέψεις σε νοσοκομεία, την παρακολούθηση της κατάστασης μετά από αναφυλακτικό σοκ, ζητήματα εκπαίδευσης και την αντιμετώπιση περιστατικών bullying.

«Είμαι χάλια. Και για αυτή την κατάσταση ευθύνεται άμεσα ο άντρας μου, που με διέλυσε με ένα δυσβάσταχτο βάρος. Δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι είμαι αδύναμη! Ξέρω ότι με τον καιρό η ζωή θα το ξεπεράσει και θα φτιάξει. Προς το παρόν είμαι ευγνώμων στον ψυχολόγο που είναι δίπλα μου και με στηρίζει. Γιατί δεν έχω κανέναν άλλον», έγραψε η Άννα Ζούμπκοβα.