Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, βρίσκεται στον απόλυτο εφιάλτη, καθώς μιλάμε για ίσως τη χειρότερη σεζόν στην ιστορία της ομάδας. Η ομάδα του Ποτσετίνο, ηττήθηκε με 0-4 στο Ολντ Τράφορντ από την Μπρέντφορντ, με τις αποτυχίες και τις «τεσσάρες» να διαδέχονται η μία την άλλη.

Καμία άλλη ομάδα στην ιστορία της Premier League δεν έχει δεχθεί από δύο και πάνω γκολ σε επτά συνεχόμενα παιχνίδια.

Μάλιστα, όπως κυκλοφορούν στο φως της δημοσιότητας VIDEO, άνθρωποι στο Ολντ Τράφορντ λιποθυμούσαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, ανήμποροι να συνειδητοποιήσουν πως θα γνωρίσουν ακόμη μία εντός έδρας ήττα.

Manchester United fans are collapsing immediately after they went 2nil down at home😭😭#MUNBRE pic.twitter.com/Ax3BhWp6Ia — Mattex (@Mattex_AFC) November 28, 2026

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, στο φινάλε της αναμέτρησης, όσοι οπαδοί βρέθηκαν και έμειναν στις κερκίδες μέχρι το φινάλε, φώναξαν συνθήματα υπέρ του πρώην προπονητή της ομάδας, Μάικλ Κάρικ.