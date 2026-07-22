«Σοκαριστική η εικόνα-Θα εντοπιστεί ο δράστης»: Στον FLASH οι νονοί των διδύμων του Σταύρου Γεωργίου

Ρεπορτάζ: Γιώτα Κηπουρού

Σοκαρισμένος παραμένει ο νομικός κόσμος της χώρας από την τραγική είδηση του θανάτου του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο γνωστός δικηγόρος Νίκος Γαλάνης, επιστήθιος φίλος του εκλιπόντος για πάνω από τριάντα χρόνια και κουμπάρος του, μιλώντας στον FLASH, περιγράφει την εικόνα που αντίκρισε όταν πήγε, τα ξημερώματα, στο γραφείο του Σταύρου Γεωργίου. Όπως υποστηρίζει, ο θάνατός του είναι μια σκληρή εγκληματική ενέργεια που θα εξιχνιαστεί, σύντομα.

«Ήμουν στο γραφείο του μέχρι τις 5 το πρωί. Η εικόνα που αντίκρισα ήταν σοκαριστική, δεν ήταν κάτι σύνηθες, που το βλέπουμε εύκολα. Ο θάνατός του δεν επήλθε από φυσικά αίτια, είναι εγκληματική ενέργεια και μάλιστα άγρια. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Στην περιοχή γύρω από το γραφείο του Σταύρου υπάρχουν πολλές κάμερες. Ήδη οι Αρχές έχουν μια «κατεύθυνση» προς την οποία προσανατολίζονται και νομίζω πως θα βρεθεί άκρη, πολύ γρήγορα. Έχει αναλάβει το ικανότερο τμήμα της ελληνικής αστυνομίας. Μίλησα με τους αστυνομικούς χθες το βράδυ και είμαι βέβαιος πως θα εντοπιστούν ο δράστης ή οι δράστες. Είναι δεδομένο πως θα έχουμε εξελίξεις, άμεσα», δηλώνει ο κύριος Γαλάνης.

«Έχασα φίλο, συνεργάτη και κουμπάρο»

«Με τον Σταύρο με συνδέει φιλία τριάντα ετών και μια κουμπαριά. Είναι σοκ για όλους, έχασα έναν αδερφό, φίλο, συνεργάτη και κουμπάρο. Ήταν πολύ κοντινός μου άνθρωπος και είχαμε συνεργασίες σε πολλές υποθέσεις. Είμαι συντετριμμένος όπως και όλος ο νομικός κόσμος. Έχω βαφτίσει το ένα από τα δύο κορίτσια του Σταύρου, ένα καταπληκτικό παιδί, ένα διαμάντι, που ήταν και στο γραφείο και τον βοηθούσε πολύ. Την λάτρευε, όπως και την άλλη κόρη του», καταλήγει ο κύριος Γαλάνης, που βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις κόρες και τον αδερφό του Σταύρου Γεωργίου.

«Ο τρόπος δείχνει μίσος και εμπάθεια»

Συντετριμμένη είναι και η ευρωβουλευτής Ελίζα Βόζεμπεργκ, νονά του δεύτερου κοριτσιού του Σταύρου Γεωργίου.

«Μεγάλο σοκ και για εμένα και για τον νομικό κόσμο η απώλεια του Σταύρου με τέτοιες τραγικές συνθήκες. Προσωπικά ήταν πολύ φίλος μου, έχω βάλει λάδι, όπως λένε, στο ένα από τα δύο κοριτσάκια του, είμαι η νονά της μιας κόρης του. Ήταν φίλος μου ο Σταύρος, τον αγαπούσα πάρα πολύ. Τον ξέρω τριάντα χρόνια. Ήταν ένας εξαίρετος δικηγόρος του ακροατηρίου και πολύ καλός άνθρωπος. Βοηθούσε, αθόρυβα, πάρα πολύ κόσμο. Είναι μεγάλη η απώλεια και τραγικό αυτό που συνέβη, μας έχει συγκλονίσει. Εγώ το έμαθα από έναν συνάδελφο που μου τηλεφώνησε στις δώδεκα το βράδυ, είχα μόλις ξαπλώσει για να κοιμηθώ. Ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε είναι πολύ σκληρός, δείχνει μίσος και εμπάθεια. Ο Σταύρος βασανίστηκε και αυτό είναι που με πονάει. Όταν κάνεις ποινική δικηγορία, συναναστρέφεσαι με δύσκολους ανθρώπους και δύσκολες καταστάσεις. Εκεί υπάρχουν και αντιπαλότητες. Ο Σταύρος ήταν ένας έντιμος άνθρωπος. Η βαφτιστήρα μου και η αδερφή της είναι σε προστατευμένο περιβάλλον», δηλώνει στον FLASH η κυρία Βόζεμπεργκ.