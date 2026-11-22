Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μαζική επίθεση μέσα σε σχολείο, αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής», πρωταγωνιστής της υπόθεσης είναι ένας 14χρονος μαθητής γυμνασίου σε μικρή πόλη της ελληνικής περιφέρειας, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε όπλα και πολεμικό εξοπλισμό, με σκοπό να επιτεθεί σε παιδιά που, όπως υποστήριξε, τον εκφόβιζαν συστηματικά.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν, νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ξένη αστυνομική υπηρεσία ενημέρωσε τις ελληνικές αρχές ότι άγνωστος χρήστης του Telegram είχε εκφράσει την πρόθεση να πραγματοποιήσει μαζική ένοπλη επίθεση.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο ίδιος αριθμός τηλεφώνου είχε χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία λογαριασμού και στο Snapchat. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τα ψηφιακά ίχνη και να φτάσουν σε μια οικογένεια που ζει σε επαρχιακή πόλη, με τον ανήλικο γιο της να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών.

Είχε δώσει χρήματα για να του βρουν όπλο

Όπως αναφέρει η «Καθημερινή», ο 14χρονος είχε αποκαλύψει στον πατέρα του ότι είχε πληρώσει έναν άνδρα, προκειμένου να του εξασφαλίσει όπλο. Η προσπάθεια, ωστόσο, δεν είχε αποτέλεσμα, καθώς ο άνδρας φέρεται να τον εξαπάτησε. Στον πατέρα του είχε υποστηρίξει ότι ήθελε το όπλο για να κάνει σκοποβολή στην ύπαιθρο.

Παράλληλα, ο ανήλικος είχε προμηθευτεί μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος ένα πολεμικό μαχαίρι μήκους 35 εκατοστών, το οποίο είχε κρύψει, λέγοντας ότι το χρειαζόταν για το ψάρεμα.

Ο πατέρας του, ανησυχώντας για όσα συνέβαιναν, τον συνόδευσε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και ζήτησε βοήθεια. Αυτό συνέβη πριν ακόμη ξεκινήσει η έρευνα των αρχών με αφετηρία τον λογαριασμό στο Telegram.

«Ήθελε να τους τιμωρήσει» για το bullying

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας, ο 14χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεχόταν λεκτικό και σωματικό εκφοβισμό από μια ομάδα ανηλίκων.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, η κατάσταση αυτή τον είχε οδηγήσει στην απόφαση να τιμωρήσει τα παιδιά που θεωρούσε υπεύθυνα για όσα περνούσε.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Ανηλίκων. Με εντολή του διατάχθηκαν κοινωνική έρευνα και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη του 14χρονου.

Δεν προκύπτει τρομοκρατικό κίνητρο

Οι αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες διευκρινίζουν ότι από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει ιδεολογική ριζοσπαστικοποίηση ή τρομοκρατικό κίνητρο.

Αντίθετα, η υπόθεση φέρεται να συνδέεται με την κλιμάκωση της βίας και την πρόθεση του ανηλίκου να εκδικηθεί για τον μακροχρόνιο εκφοβισμό που, όπως υποστήριξε, υφίστατο από συνομηλίκους του.