Σοκαριστική υπόθεση στην Αυστραλία: Ομογενής πρώην γιατρός κατηγορείται για δεκάδες βιασμούς

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αυστραλία υπόθεση πρώην γιατρού στο Μπρίσμπαν, ο οποίος αντιμετωπίζει συνολικά 148 κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις, έπειτα από πολύχρονη αστυνομική έρευνα που αποκάλυψε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο καταγγελλόμενης κακοποίησης σε βάρος γυναικών ασθενών.



Πρόκειται για τον 74χρονο Stellios «Stan» Theodoros, ο οποίος σύμφωνα με αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου στις 23 Ιουνίου. Οι αρχές του Κουίνσλαντ του έχουν απαγγείλει 94 κατηγορίες βιασμού και 54 κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης, μετά από καταγγελίες γυναικών που τον επισκέπτονταν στο ιατρείο του.



Η έρευνα ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025, όταν η αστυνομία του Upper Mount Gravatt έθεσε σε εφαρμογή την επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Xray Cariyna», έπειτα από πολλαπλές αναφορές ασθενών. Σύμφωνα με τις αρχές, οι καταγγελλόμενες πράξεις εκτείνονται από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως το 2015, περίοδο κατά την οποία ο γιατρός εργαζόταν ως γενικός ιατρός σε ιατρικό κέντρο στο Tarragindi.

Upper Mount Gravatt Criminal Investigation Branch have charged a man following extensive investigations into alleged historical sexual assaults.



Όπως αναφέρεται, φέρεται να έχει επιτεθεί σεξουαλικά σε τουλάχιστον 15 γυναίκες ηλικίας από τα τέλη της εφηβείας έως περίπου τα 40 τους χρόνια. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι οι εξετάσεις που πραγματοποιούσε ξεπερνούσαν τα ιατρικά όρια, με πράξεις που χαρακτηρίζονται ως «σεξουαλικά υποκινούμενες» και όχι ιατρικά αναγκαίες.



Ο κατηγορούμενος εργαζόταν για χρόνια στο Wellers Hill Medical Centre και αποσύρθηκε το 2021, ενώ πέρυσι απομακρύνθηκε και από τη θέση του διευθυντή. Παράλληλα, έχει ήδη τεθεί σε ισχύ απόφαση που του απαγορεύει επ’ αόριστον να αιτηθεί εκ νέου άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.



Το Queensland Civil & Administrative Tribunal (QCAT) είχε προηγουμένως καταλήξει ότι ο γιατρός προχωρούσε σε επαναλαμβανόμενες και αδικαιολόγητες γυναικολογικές εξετάσεις, όπως τεστ Παπανικολάου, εξετάσεις μαστού και κολπικές εξετάσεις, χωρίς ιατρική ένδειξη. Σύμφωνα με το δικαστήριο, η συμπεριφορά του συνιστούσε σοβαρή παραβίαση της ιατρικής δεοντολογίας και σε πολλές περιπτώσεις φέρεται να είχε κίνητρο τη σεξουαλική ικανοποίηση.



Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες και απευθύνει έκκληση σε όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις αρχές ή ανώνυμα μέσω του Crime Stoppers, καθώς δεν αποκλείεται να υπάρξουν και νέες καταγγελίες.