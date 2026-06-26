Σοκαριστικό τροχαίο στο Ηράκλειο: Μοτοσικλετιστής τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση με ΙΧ

Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα συνέβη στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς 55χρονος μοτοσικλετιστής τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση με ΙΧ.

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη διασταύρωση προς το Μεταξοχώρι, στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένας 55χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε και υπέστη εγκαύματα, αφού η μηχανή του τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο 55χρονος επιχείρησε να φρενάρει, καθώς αντιλήφθηκε όχημα να πλησιάζει στο σημείο. Υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η μοτοσικλέτα του δέχθηκε στη συνέχεια πρόσκρουση από Ι.Χ. που ακολουθούσε.

πηγή: NeaKriti

Από τη σύγκρουση, η μηχανή πήρε φωτιά, με τις φλόγες να επεκτείνονται και στα ρούχα του αναβάτη. Παρά τις δραματικές στιγμές που έζησε, ο 55χρονος φαίνεται πως απέφυγε τα χειρότερα. Υπέστη εγκαύματα, ωστόσο η πρώτη εκτίμηση των γιατρών είναι ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία. Παρόλα αυτά, λόγω της φύσης των τραυμάτων του, θα υποβληθεί σε αναλυτικές εξετάσεις και θα παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Τα εγκαύματα εντοπίζονται κυρίως στα κάτω άκρα και στη μέση, ενώ ο τραυματίας είχε πλήρη επικοινωνία με τους διασώστες όταν εκείνοι έφτασαν στο σημείο.

πηγή: NeaKriti

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύργου, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, που έσπευσαν για την παροχή βοήθειας και τη διαχείριση του περιστατικού.

Ο 55χρονος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου νοσηλεύεται και υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές.