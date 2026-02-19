Σοκαριστικό βίντεο από τη Ρωσία: Πινακίδα «καρφώθηκε» σε λεωφορείο εν κινήσει από τον δυνατό αέρα

Ένα απρόσμενο ατύχημα σημειώθηκε σε εν κινήσει αστικό λεωφορείο στη Ρωσία, όταν πινακίδα από τον δρόμο «προσγειώθηκε» μέσα στη καμπίνα του οχήματος.



Ειδικότερα, μία πινακίδα δρόμου «επιτέθηκε» σε λεωφορείο και διαπέρασε το παράθυρο της καμπίνας, τραυματίζοντας επιβάτη, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ (Twitter). Σε πλάνα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο φαίνεται μια μεγάλη πινακίδα να ξεκολλά, ίσως από δυνατό άνεμο, και να εκτοξεύεται προς το λεωφορείο, συνθλίβοντας το τζάμι και πετώντας θραύσματα στο εσωτερικό του.

Russians are now being «attacked» not only by falling ice — a road sign crashed into a bus



A passenger needed medical assistance after the sign smashed through a window and flew into the cabin.



Inspectors initially claimed the driver had «lost control» and hit a pole. Later,… pic.twitter.com/Nm7yEayCxD — NEXTA (@nexta_tv) February 19, 2026

Ένας από τους επιβάτες χρειάστηκε ιατρική βοήθεια επιτόπου, ενώ η αιτία του συμβάντος παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρχές. Αρχικά οι αρχές είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι ο οδηγός είχε χάσει τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε κοντά στηλώνες, αλλά η εκδοχή που επικρατεί πλέον είναι ότι ο ισχυρός άνεμος προκάλεσε την αποκόλληση και πτώση της πινακίδας, η οποία κατέληξε μέσα στο λεωφορείο.