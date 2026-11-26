Σοκαριστικό βίντεο από τις Φιλιππίνες: Αυτοκίνητο έπεσε από τον 4ο όροφο πάρκινγκ – Νεκρός ο οδηγός
Το όχημα κινούνταν στην κατηφορική ράμπα από τον πέμπτο προς τον τέταρτο όροφο του χώρου στάθμευσης, όταν συνέβη το δυστύχημα.
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 55χρονος οδηγός στις Φιλιππίνες, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε έπεσε από τον χώρο στάθμευσης του τέταρτου ορόφου κτιρίου στην πόλη Μακάτι, την Πέμπτη.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:40 το πρωί, στο κτίριο Citadines Benavidez Makati. Την είδηση του θανάτου του οδηγού επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Μακάτι, Πέδρο Αλαγκάνο Τζούνιορ.
Το σοκαριστικό περιστατικό καταγράφθηκε από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή. Αποτυπώνεται η στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει στο οδόστρωμα με μεγάλη δύναμη από την πλευρά της οροφής με τους πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο να τρέχουν πανικόβλητοι.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα της αστυνομίας, το όχημα κινούνταν στην κατηφορική ράμπα από τον πέμπτο προς τον τέταρτο όροφο του χώρου στάθμευσης, όταν συνέβη το δυστύχημα.
Κατά τη διάρκεια της καθόδου, το μπροστινό αριστερό τμήμα του αυτοκινήτου προσέκρουσε στον τοίχο του κτιρίου, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο. Στη συνέχεια, το όχημα χτύπησε σε ένα μεταλλικό εμπόδιο, ωστόσο συνέχισε την πορεία του, διέλυσε έναν τοίχο και κατέληξε στο κενό.
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες της πόλης Μακάτι, οι οποίοι εντόπισαν τον 55χρονο χωρίς σφυγμό και χωρίς να αναπνέει. Λίγο αργότερα, η αστυνομία επιβεβαίωσε τον θάνατό του.
Η ανακοίνωση της εταιρείας που διαχειρίζεται το κτίριο
Σε ανακοίνωσή της προς το δίκτυο ABS-CBN News, η εταιρεία The Ascott Limited Philippines, η οποία διαχειρίζεται το Citadines Benavidez Makati, ανέφερε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι το όχημα ανήκε σε ένοικο ιδιωτικής κατοικίας στο συγκεκριμένο ακίνητο.
«Άμεση προτεραιότητά μας είναι να στηρίξουμε όσους επηρεάστηκαν», ανέφερε χαρακτηριστικά η εταιρεία.
Παράλληλα, σημείωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και βρίσκεται σε επικοινωνία με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, όσο συνεχίζεται η έρευνα.
«Από σεβασμό στην ιδιωτικότητα όσων επηρεάστηκαν, καθώς και στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες αυτή τη στιγμή», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Μετά το δυστύχημα, τα συντρίμμια από την πρόσκρουση, μεταξύ των οποίων και μεταλλικά τμήματα του κτιρίου που αποκολλήθηκαν, απομακρύνθηκαν από το σημείο. Το κατεστραμμένο αυτοκίνητο απομακρύνθηκε επίσης, αφού πρώτα ανασύρθηκε η σορός του οδηγού.