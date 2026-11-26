Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 55χρονος οδηγός στις Φιλιππίνες, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε έπεσε από τον χώρο στάθμευσης του τέταρτου ορόφου κτιρίου στην πόλη Μακάτι, την Πέμπτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:40 το πρωί, στο κτίριο Citadines Benavidez Makati. Την είδηση του θανάτου του οδηγού επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Μακάτι, Πέδρο Αλαγκάνο Τζούνιορ.

Το σοκαριστικό περιστατικό καταγράφθηκε από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή. Αποτυπώνεται η στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει στο οδόστρωμα με μεγάλη δύναμη από την πλευρά της οροφής με τους πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο να τρέχουν πανικόβλητοι.

WATCH: CCTV footage captures the actual moment a car plunged from the fourth-floor parking area of Citadines Benavidez Makati, tumbling through the air before crashing onto Jimenez Street.



Several people can be seen nearby as the vehicle falls, but no pedestrians or passing… pic.twitter.com/4xXNEZnbK5 — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) November 26, 2026

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα της αστυνομίας, το όχημα κινούνταν στην κατηφορική ράμπα από τον πέμπτο προς τον τέταρτο όροφο του χώρου στάθμευσης, όταν συνέβη το δυστύχημα.

Κατά τη διάρκεια της καθόδου, το μπροστινό αριστερό τμήμα του αυτοκινήτου προσέκρουσε στον τοίχο του κτιρίου, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο. Στη συνέχεια, το όχημα χτύπησε σε ένα μεταλλικό εμπόδιο, ωστόσο συνέχισε την πορεία του, διέλυσε έναν τοίχο και κατέληξε στο κενό.

SASAKYANG NAHULOG MULA SA GUSALI, SAPUL SA CCTV



Nasawi ang isang lalaki matapos mahulog ang minamaneho niyang sasakyan mula sa 4th floor parking area ng isang gusali sa Makati City nitong Huwebes. (🎥: SPD) | via @_KarenDeGuzman pic.twitter.com/JRyVfySC7a — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) November 26, 2026

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες της πόλης Μακάτι, οι οποίοι εντόπισαν τον 55χρονο χωρίς σφυγμό και χωρίς να αναπνέει. Λίγο αργότερα, η αστυνομία επιβεβαίωσε τον θάνατό του.

Η ανακοίνωση της εταιρείας που διαχειρίζεται το κτίριο

Σε ανακοίνωσή της προς το δίκτυο ABS-CBN News, η εταιρεία The Ascott Limited Philippines, η οποία διαχειρίζεται το Citadines Benavidez Makati, ανέφερε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι το όχημα ανήκε σε ένοικο ιδιωτικής κατοικίας στο συγκεκριμένο ακίνητο.

«Άμεση προτεραιότητά μας είναι να στηρίξουμε όσους επηρεάστηκαν», ανέφερε χαρακτηριστικά η εταιρεία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και βρίσκεται σε επικοινωνία με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, όσο συνεχίζεται η έρευνα.

«Από σεβασμό στην ιδιωτικότητα όσων επηρεάστηκαν, καθώς και στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες αυτή τη στιγμή», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Μετά το δυστύχημα, τα συντρίμμια από την πρόσκρουση, μεταξύ των οποίων και μεταλλικά τμήματα του κτιρίου που αποκολλήθηκαν, απομακρύνθηκαν από το σημείο. Το κατεστραμμένο αυτοκίνητο απομακρύνθηκε επίσης, αφού πρώτα ανασύρθηκε η σορός του οδηγού.