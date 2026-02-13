Σοκαριστικό βίντεο: Δύο πολεμικά πλοία των ΗΠΑ συγκρούονται στην Καραϊβική - Δύο τραυματίες

Στη «θερμή ζώνη» της Καραϊβικής σημειώθηκε νέο περιστατικό με αμερικανικά πολεμικά πλοία, καθώς το αντιτορπιλικό USS Truxtun και το πολεμικό πλοίο υποστήριξης USNS Supply συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια διαδικασίας ανεφοδιασμού εν πλω, όπως επιβεβαίωσε το U.S. Southern Command σε σχετική ανακοίνωση.

Σοκ προκαλεί το βίντεο που έχει δοθεί στη δημοσιότητα από τη στιγμή της σύγκρουσης.

Η σύγκρουση έγινε ενώ τα δύο πλοία κινούνταν παράλληλα σε μικρή απόσταση για τη μεταφορά καυσίμων και εφοδίων, μια σύνθετη και απαιτητική ναυτική επιχείρηση που προϋποθέτει ακριβείς χειρισμούς, αναφέρει το BBC.

Δύο μέλη των πληρωμάτων τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν για περίθαλψη, και οι δύο βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Τα πλοία αναφέρουν ότι συνεχίζουν με ασφάλεια τον πλου τους, ενώ οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος.

Το USS Truxtun, αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων κλάσης Arleigh Burke, και το USNS Supply, πλοίο ταχείας υποστήριξης, συμμετέχουν σε μια αυξημένη αμερικανική ναυτική παρουσία στην περιοχή, η οποία περιλαμβάνει δεκαπλάσια πολεμικά σκάφη και αποβιβάσεις στρατευμάτων.

Αν και σπάνια για πολεμικά πλοία, τέτοιου είδους συγκρούσεις υπογραμμίζουν τους κινδύνους που εγκυμονούν οι επιχειρήσεις εν πλω, ειδικά σε περιόδους εντατικών στρατιωτικών δραστηριοτήτων.

Οι ακριβείς λόγοι που οδήγησαν στην πρόσκρουση παραμένουν αδιευκρίνιστοι, με τις έρευνες να συνεχίζονται από τα αρμόδια ναυτικά επιτελεία.