Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που ιρανικός πύραυλος χτυπάει την αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν

Σε νέα κλιμάκωση προχώρησε το Ιράν το Σάββατο, εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους κατά της αμερικανικής ναυτικής βάσης στο Μπαχρέιν, στο πλαίσιο της «ανταποδοτικής απάντησης» στην κοινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ–Ισραήλ, όπως μεταδίδουν τα ιρανικά ημιεπίσημα πρακτορεία Tasnim και Fars.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η επίθεση έπληξε εγκατάσταση όπου εδρεύει ο 5ος Στόλος του αμερικανικού Ναυτικού, ενώ βίντεο που κυκλοφόρησαν από ιρανικά ΜΜΕ δείχνουν πυκνό καπνό να καλύπτει την περιοχή της βάσης.

Σοκ προκαλεί βίντεο από τη στιγμή που πύραυλος χτυπάει την αμερικανική βάση.

Το Tasnim αναφέρει ότι η επίθεση ήταν μέρος ευρείας ομοβροντίας βαλλιστικών πυραύλων ως απάντηση στα πλήγματα ΗΠΑ–Ισραήλ. Την ίδια ώρα, το Bahrain News Agency μεταδίδει πως στο στόχαστρο βρέθηκε και κέντρο υπηρεσιών που σχετίζεται με τον 5ο Στόλο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή το μέγεθος των ζημιών.

Επισημαίνεται ότι οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν σήμερα ότι στοχοθέτησαν τον Πέμπτο Στόλο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που σταθμεύει στο Μπαχρέιν, ενώ το κράτος αυτό του Κόλπου είχε προηγουμένως ανακοινώσει πως η βάση επλήγη από πυραυλική επίθεση.

«Οι πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης έπληξαν το γενικό επιτελείο του Πέμπτου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, καθώς και άλλες αμερικανικές βάσεις στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στρατιωτικά κέντρα και κέντρα ασφαλείας που βρίσκονται στην καρδιά των κατεχόμενων εδαφών», έγραψε ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σε ανακοίνωση η οποία μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.