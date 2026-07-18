Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο: Νεκρός 23χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με ΙΧ

Ένα σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 23χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με ΙΧ.

Ειδικότερα, το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Παρασκευής 17 Ιουλίου στον παράδρομο της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος της συμβολής με την οδό Ιεραποστόλου Κοσμά. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, με επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 25χρονος.

Όπως καταγράφεται στο βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, το ΙΧ συγκρούστηκε με σφοδρότητα πάνω στη διερχόμενη μηχανή με αποτέλεσμα ο 23χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο 23χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Ο 25χρονος οδηγός του Ι.Χ. συνελήφθη, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνά η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.