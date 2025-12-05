Σοκαριστικός θάνατος 55χρονου στη Βραζιλία: Μπάρα γυμναστηρίου έπεσε στο στήθος του και κατέρρευσε

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 55χρονος στη Βραζιλία, ο οποίος σκοτώθηκε σε ένα τρομακτικό δυστύχημα την ώρα που έκανε πάγκο με βάρη στο γυμναστήριο.

Πλάνα από κάμερα ασφαλείας κατέγραψαν τη σοκαριστική στιγμή που η βαριά μπάρα γλίστρησε από τα χέρια του Ρόναλντ Μοντενέγκρο και έπεσε με δύναμη στο στήθος του. Εργαζόμενοι και άλλοι αθλούμενοι φαίνονται να σπεύδουν να βοηθήσουν τον 55χρονο, ο οποίος κατάφερε να απεγκλωβιστεί, να σηκωθεί με προφανή πόνο και, δευτερόλεπτα αργότερα, να καταρρεύσει στο πάτωμα.

Ο 55χρονος μεταφέρθηκε σε κοντινό ιατρικό κέντρο, όμως οι γιατροί δεν μπόρεσαν να σώσουν τον πατέρα δύο παιδιών. Το δυστύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα, την ώρα που ο Ρόναλντ γυμναζόταν στο γυμναστήριο στο οποίο προπονούνταν τακτικά, στην πόλη Ολίντα, στη βορειοανατολική ακτή της Βραζιλίας.

☠️A Brazilian man lost control of a barbell and died right in the gym



He was using an unsafe grip — without wrapping his thumb around the bar. It slipped, crashed onto his chest, and the impact caused his heart to stop.



👍Gym lovers, watch your thumbs — it might literally save… pic.twitter.com/mSEiq5vdqj — NEXTA (@nexta_tv) December 4, 2025

Ήταν πρόεδρος ενός διάσημου μουσείου στην Ολίντα που στεγάζει τους γιγαντιαίους παπιέ-μασέ και υφασμάτινους κούκλους που αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του πολύχρωμου καρναβαλιού της πόλης κάθε Φεβρουάριο.

Το μουσείο, γνωστό ως Palacio dos Bonecos Gigantes, εξέδωσε ανακοίνωση για τον τραγικό θάνατο του 55χρονου Ρόναλντ. «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του Ρόναλντ Μοντενέγκρο, του προέδρου μας και μιας σημαντικής προσωπικότητας στην ιστορία και τη λειτουργία του Palacio dos Bonecos», έγραφε.