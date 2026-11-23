Η Rockstar Games και η Take-Two ανακοίνωσαν ότι το GTA 6 έφερε 3,79 δισ. δολάρια από πωλήσεις την πρώτη ημέρα διάθεσής του. Το ποσό αυτό ξεπερνά κάθε προηγούμενη κυκλοφορία σε οποιοδήποτε μέσο και συνοδεύεται από 32,5 εκατ. πωλήσεις πριν καν από την επίσημη κυκλοφορία του.

Τα στοιχεία της ανακοίνωσης

Η ανακοίνωση έγινε από την Take-Two και έκανε λόγο για «νέο ρεκόρ για την ψυχαγωγία σε οποιοδήποτε μέσο» . Το ποσό βασίζεται σε εκτιμήσεις της εταιρείας για όλο τον κόσμο και στατιστικά πωλήσεων έως και το τέλος της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, όταν και διατέθηκε στο κοινό το game. Πριν από την κυκλοφορία του, το παιχνίδι είχε πουλήσει 32,5 εκατ. αντίτυπα (μέσω προ-παραγγελιών που είχαν ανοίξει από τις 25 Ιουνίου), αριθμός-ρεκόρ για όλες τις πλατφόρμες. Το GTA 6 κυκλοφόρησε 13 χρόνια μετά το προηγούμενο παιχνίδι της σειράς και ύστερα από επανειλημμένες καθυστερήσεις, σε PlayStation 5 και Xbox Series X|S. Δεν κυκλοφόρησε σε φυσικό δίσκο, αφού στα φυσικά καταστήματα, η έκδοση που πωλείται περιλαμβάνει απλά έναν κωδικό μέσα στο κουτί και δώρο μια αφίσα.

Σύγκριση με GTA V και Avengers: Endgame

Το ποσό είναι σχεδόν πενταπλάσιο από τα περίπου 800 εκατ. δολάρια που έκανε το GTA 5 το πρώτο εικοσιτετράωρο όταν κυκλοφόρησε το 2013 και είναι αξιοσημείωτο ότι είχε χρειαστεί τρεις ημέρες για να φτάσει το 1 δισ. δολάρια. Το ποσό του GTA 6 ξεπερνά και τα περίπου 2,9 δισ. δολάρια που συγκέντρωσε συνολικά το «Avengers: Endgame», η πιο πετυχημένη κινηματογραφική ταινία όλων των εποχών.

Τιμές και Sensor Tower

Η τυπική έκδοση του GTA 6 κοστίζει 80 ευρώ και η Ultimate 100 (ευρώ) και το παιχνίδι εκτιμάται πως κόστισε περίπου 1,5 δισ. δολάρια και ότι η ανάπτυξή του κράτησε πάνω από μια δεκαετία. Η εταιρεία ερευνών Sensor Tower είχε εκτιμήσει νωρίτερα έσοδα 2,36 δισ. δολαρίων και περίπου 24,6 εκατ. μονάδες και βασίστηκε σε αποδείξεις αγορών και σε δημόσια προφίλ παικτών. Σύμφωνα με την Stream Charts, θεατές είδαν το παιχνίδι για πάνω από 132 εκατ. ώρες την ημέρα της κυκλοφορίας σε Twitch, YouTube και Kick, κάτι που αποτελεί ρεκόρ για τις πλατφόρμες.

Κριτική και δήλωση της Rockstar

Το παιχνίδι έφτασε το 99/100 στο μέσο όρο που δημοσιεύει η πλατφόρμα Metacritic, η οποία και συλλέγει τις βαθμολογίες από επιλεγμένα ΜΜΕ ειδικού Τύπου σε όλο τον κόσμο. Ο Sam Houser, πρόεδρος και ιδρυτής της Rockstar, μίλησε για «βαθιά ευγνωμοσύνη» και για «νέο κεφάλαιο» στην ιστορία της εταιρείας και είπε ότι η ανταπόκριση των παικτών γεμίζει τους πάντες με χαρά, αλλά και ταπεινότητα.