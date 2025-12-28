Sold out η νυχτερινή Αθήνα: Τα μεγάλα σχήματα στο ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς

Σε ρυθμούς πληρότητας κινούνται τα περισσότερα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας ενόψει του ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, καθώς τα μεγάλα σχήματα έχουν ήδη ανακοινώσει sold out εμφανίσεις. Η εορταστική περίοδος έχει αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση, με το κοινό να επιστρέφει μαζικά στη νυχτερινή διασκέδαση.

Οι τιμές στις πίστες παραμένουν κοντά στα επίπεδα της περσινής χρονιάς, με μια μέση επιβάρυνση της τάξης των 55 έως 100 ευρώ ανά άτομο λόγω εορτών.Οι επιλογές καλύπτουν όλο το φάσμα της ελληνικής μουσικής σκηνής, από βαρύ και ελαφρολαϊκό μέχρι ποπ, έντεχνο και παραδοσιακό τραγούδι.